Ana Hickmann curte momento de lazer com Edu Guedes: 'Dias mais leves ao seu lado'

Ana Hickmann chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 19, ao compartilhar novas fotos ao lado do marido, o apresentador e chef de cozinha Edu Guedes.

Em seu perfil oficial, a apresentadora do programa Hoje Em Dia, da Record TV, postou cliques aproveitando o dia em uma fazenda com cavalos ao lado do amado. Em um dos registros, a famosa aparece dando um beijo no rosto de Edu. Além disso, ela também surgiu se aventurando na cozinha.

Ao abrir o álbum de fotos, Hickmann aproveitou para se declarar para o marido. "Os dias ficam mais leves ao seu lado. Poder compartilhar momentos assim não tem preço. Te amo!!", escreveu a artista na legenda da publicação.

O post recebeu diversos elogios. "Lindos. Que Deus abençoe cada dia mais essa união, linda e cheia de amor", disse uma seguidora. "É tão bom te ver feliz!", escreveu outra. "Lindos!!! Que Deus continue os abençoando!!!! Amo", falou uma fã. "Não estava preparada para essas fotos lindas. Eu já disse hoje que eu amo um casal!! Lindos demais, vocês merecem esses momentos", comentou mais uma.

Vale lembrar que Edu Guedes precisou passar por uma cirurgia após ser diagnosticado com cãncer no pâncreas. Após sua recuperação, o apresentador voltou ao comando do programa Fica Com a Gente, da Rede TV, e Ana celebrou: "Hoje foi dia de matar a saudade! O Edu voltou ao comando do Fica Com a Gente na Rede TV, e eu tive a honra de estar ao lado dele!!! Foi emocionante ver o quanto ele é querido e admirado por todos da equipe!! Parabéns, Edu, por mais esse recomeço cheio de amor, sabor e sucesso! Te amo muito", disse ela.

Ana Hickmann faz confissão sobre a carreira

O Hoje em Dia vai completar 20 anos no ar no próximo dia 22. Atualmente, Ana Hickmann é uma das apresentadoras da atração. A artista começou a carreira como modelo, muito jovem, e depois ingressou na TV.

Em entrevista à CARAS Brasil, Ana Hickmann fala sobre trajetória artística e confessa a 'decisão mais ousada' que cometeu. Segundo a apresentadora, ela entendeu cedo que buscar novidades era algo primordial para seu trabalho. "A gente tem que evoluir junto na carreira, comunicação, forma de trabalhar, no empreendedorismo", afirma.

Ana Hickmann revela que a escolha mais ousada de sua trajetória artística foi ter decidido ingressar na TV. "Saí do conforto, estava em momento muito estável e muito próspero da minha vida como modelo internacional, foi exatamente no auge que decidi largar tudo e vir para TV e começar. Eu acho que foi a decisão mais louca que eu tive na vida, mas foi a mais acertada", declara.

Atualmente, Ana Hickmann, Celso Zucatelli, Renata Alves e Ticiane Pinheiro comandam o Hoje em Dia, atração da Record. A apresentadora fala sobre a longevidade da revista eletrônica. "Hoje em Dia quando nasceu foi com o propósito de ser uma extensão da casa da família brasileira e nós cumprimos essa missão desde o princípio! Primeiro eramos três apresentadores, cada um na sua área, falando sobre um determinado assunto, mas quando se reuniam na sala de estar do programa se tornavam uma grande família e as pessoas sentiram isso!", aponta. Saiba mais!

