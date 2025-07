Ana Hickmann posta foto inédita com o filho em viagem: 'Melhor companheiro'

A apresentadora Ana Hickmann encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma nova foto ao lado do filho, Alezinho

Ana Hickmannencantou os seguidores das redes sociais na tarde desta sexta-feira, 25, para compartilhar um clique inédito ao lado do filho, Alezinho. O menino, que está com 11 anos, é fruto de seu antigo relacionamento com Alexandre Correa.

A apresentadora tirou alguns dias de férias em família e chamou a atenção ao postar no feed do Instagram uma foto em que aparece abraçada com o herdeiro em meio à natureza. Na legenda da publicação, a famosa se declarou.

"Meu filho, meu tesouro, meu melhor companheiro de aventuras!!!! Como eu te amo e me orgulho de você. Juntos sempre!!!!", escreveu Hickmann. O post recebeu diversos elogios. "Tão lindos", disse uma seguidora. "Ana, você é uma mãe incrível maravilhosa", afirmou outra. "É um príncipe", comentou uma fã. "Tá muito lindo e grande. Um príncipe", falou mais uma. "Que foto mais linda! O abraço mais gostoso que existe", escreveu uma admiradora.

Além do filho, Ana está viajando acompanhada do marido, o apresentador e chef de cozinha Edu Guedes, da enteada, Maria Eduarda, e outros familiares. O merecido descanso aconteceu alguns dias após o esposo da artista receber alta hospitalar após precisar passar por quatro cirurgias para retirar pedras dos rins e também remover um tumor do pâncreas. "Depois da tempestade o sol volta a brilhar! Um pouco das nossas férias em família. Melhor remédio de todos: amor", escreveu ela na legenda.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

Ana Hickmann conta como soube da doença de Edu Guedes

Em um vídeo compartilhado no seu canal no YouTube, Ana Hickmann compartilhou os momentos difíceis que ela e o marido, Edu Guedes, enfrentaram desde a descoberta do câncer do apresentador. De forma sincera e tocante, ela contou os detalhes do diagnóstico, da cirurgia e da força que encontrou para seguir ao lado do marido.

"Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje eu quero falar sobre algumas coisas que vêm acontecendo e que a gente vem vivenciando aqui em casa desde que nós descobrimos o câncer do Edu. Eu tava aqui exatamente sentada nessa poltrona [...] ele me ligou, a voz dele não tava do mesmo jeito, porque toda vez que ele me liga, ele sempre tá com uma voz feliz, para cima, uma voz tranquila. Mas aí quando ele falou o alô, eu na hora senti que tinha alguma coisa diferente, ele tava mais apreensivo", contou. Veja o relato completo!

Leia também:Ana Hickmann compartilha cliques raros ao celebrar aniversário da mãe: 'Me inspira'