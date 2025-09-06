CARAS Brasil
  Ana Castela responde a pergunta sobre ter espaço no coração para Zé Felipe
Ana Castela responde a pergunta sobre ter espaço no coração para Zé Felipe

A cantora Ana Castela foi surpreendida por uma pergunta sobre o cantor Zé Felipe em uma entrevista recente. Veja o que ela respondeu!

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 06/09/2025, às 13h50

Ana Castela e Zé Felipe
Ana Castela e Zé Felipe - Foto: Reprodução/Instagram

A cantora Ana Castela foi surpreendida por uma pergunta sobre o cantor Zé Felipe em uma entrevista recente. Questionada se havia espaço para o cantor em seu coração, ela não confirmou e nem negou e pediu ao entrevistador para cortar a parte em que comentava sobre o assunto.

Durante o papo, o repórter quis saber como está o coração da Boiadeira. E ela respondeu: "Está ótimo, graças a Deus. Em paz aqui tudo maravilhoso". Na sequência, ele disparou: "E para o Zé Felipe, tem espaço?". A cantora ficou sem graça, riu de nervoso e soltou: "Então... isso daí...". Por fim, declarou: "Quer cortar?".

Rumores

Os rumores sobre um possível romance entre Zé Felipe e Ana Castela começaram no fim de junho, após um encontro dos dois em Orlando, nos Estados Unidos. Na ocasião, a cantora negou publicamente  qualquer envolvimento com o filho de Leonardo.

Por meio de sua assessoria, Zé também se pronunciou sobre o assunto e negou qualquer relação romântica com a artista, alegando que a ida do cantor aos EUA foi apenas para trabalho. "Zé Felipe dará continuidade ao seu projeto para gravar em espanhol. Por este motivo, seguiu para o Estados Unidos", informaram.

"Fez uma parada em Orlando onde encontrou com Ana Castela, como amigos foram aproveitar o dia nos parques. Ainda esta semana o cantor irá para Miami se reunir com um grupo de compositores. Reforçamos que Zé Felipe e Ana Castela são amigos, o que é bastante comum por conviverem no mesmo ambiente da música", completaram.

Ainda em agosto, o ex-marido de Virginia Fonseca fez uma participação no show de Ana Castela, realizado no interior de São Paulo. A entrada de Zé Felipe no palco, inclusive, causou um burburinho no público presente, que imediatamente gritou em sintonia: "Beija, beija, beija".

Vale lembrar que Ana Castela anunciou o fim do seu namoro com Gustavo Mioto em dezembro de 2024. O relacionamento, marcado por várias idas e vindas, iniciou em 2023. Já Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram a separação no dia 27 de maio de 2025. Os dois estavam casados desde 2021.

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

