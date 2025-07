Amiga recorda rotina com Preta Gil nos EUA em momentos finais da cantora

Ju de Paulla, uma das melhores amigas de Preta Gil, contou o que a cantora gostava de fazer diariamente: 'Era seu momento sagrado'

Uma das melhores amigas de Preta Gil (1974-2025), Ju de Paulla dividiu com o público uma das últimas fotos tiradas ao lado da cantora. A DJ, que esteve com a filha de Gilberto Gil desde o início de seu tratamento contra o câncer, passou os últimos três meses nos Estados Unidos junto com ela.

Em seu perfil oficial, Ju resgatou um registro onde ela e Preta aparecem dormindo e contou como era a rotina das duas nas últimas semanas. De acordo com a amiga da cantora, assistir às novelas da TV Globo fazia parte da programação diária.

" Nosso soninho da tarde era de lei e cada uma com seu travesseiro pra agarrar que a gente sabia exatamente qual era quando a gente trocava por engano! A gente acordava e já ia assistir às novelas… íamos de ‘A Viagem’ até ‘Vale Tudo’, você não perdia uma. Era seu momento sagrado. Te amo te amo te amo ", escreveu Ju de Paulla na legenda.

Na última quarta-feira, 23, a DJ relembrou os cuidados com a alimentação de Preta Gil. Ju de Paulla ainda mostrou algumas conversas com a amiga, onde sempre perguntava o que ela gostaria de comer.

"Minha felicidade era ver você comer durante esse tempo! Fosse a gente pedindo, fosse você com desejo, fosse eu mostrando meus dotes culinários em casa hahaha Era sempre um dia de paz te ver comendo com gosto, como você amava", contou Ju ao publicar um vídeo de Preta Gil se alimentando.

A última conversa de Preta Gil com Ju de Paulla

Na manhã de segunda-feira, 21, Ju de Paulla fez uma homenagem emocionante à amiga e compartilhou detalhes dos últimos dias ao lado dela. A DJ relembrou a última conversa que teve com Preta Gil e contou que os planos das duas eram celebrar seu aniversário assim que retornassem ao Brasil; confira o relato completo!

Quando será o velório de Preta Gil?

Os fãs poderão se despedir de Preta Gil (1974-2025) na próxima sexta-feira, 25. O velório da cantora, que será aberto ao público, acontecerá no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, das 9h às 13h. Após isso, familiares e amigos próximos seguirão para a cerimônia restrita de cremação.

O corpo da artista, que faleceu no domingo, 20, em Nova York, nos Estados Unidos, chegou ao Brasil na manhã desta quinta-feira, 24. Preta estava fora do país desde maio deste ano, quando viajou para iniciar um tratamento experimental contra o câncer no intestino.

