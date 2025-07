Amiga relata última conversa com Preta Gil: 'Os planos mudaram'

Amiga de Preta Gil, Ju de Paulla se despediu da cantora com uma homenagem emocionante; artista faleceu após batalha contra o câncer

Uma das melhores amigas de Preta Gil, Ju de Paulla esteve nos Estados Unidos ao lado da cantora nos últimos três meses. A artista desembarcou em Washington em maio deste ano para iniciar um tratamento experimental contra o câncer, mas não resistiu e faleceu no último domingo, 20.

Na manhã desta segunda-feira, 21, Ju de Paulla publicou uma homenagem emocionante à amiga e relatou como foram os últimos dias. Tanto a DJ quanto a cantora estavam prestes a retornar ao Brasil quando tudo aconteceu.

" Só a gente sabe o que a gente viveu nesses três meses. Nos últimos três dias, eu vi sua luta sobre-humana. Eu tava lá, dormindo do seu lado todo dia. E estive guerreando junto com você nos meus braços, literalmente. A gente tava tão esperançosa ", declarou a amiga de Preta.

Em seguida, Ju de Paulla recordou sua última conversa com a artista. De acordo com a DJ, os planos seriam comemorar seu aniversário logo que as duas chegassem ao país de origem.

" A sua última palavra foi perguntando onde eu tava, eu voltei, falei que tinha ido passar seu perfume pra ir pro Brasil e te esperava lá, porque você ia no outro voo mas sairíamos na mesma hora e você piscou pra mim, falei que te esperava pra gente comemorar meu aniversário hoje com o tema que você tinha escolhido pra gente comemorar. Ia ser em NY, mas os planos mudaram no meio do caminho. Não deu tempo ", lamentou ela.

"Eu cheguei nos EUA com você e tô voltando sem você. Eu te amo pra sempre. Não sei como vai ser. Era a gente numa só estrada e forte. A estrada agora vai faltar você, vai faltar você me chamando 362682 vezes por dia meu nome e de todas as variações possíveis: jude, diu, diude, bestie. Mas eu prometo tentar ser forte. Eu te amo, minha luz! BESTIE, eu te amo!!! Você lutou tanto, nós lutamos juntos. Descansa meu amor descansa! Seguiremos de mãos dadas ", concluiu Ju de Paulla.

A trajetória de Preta Gil na luta contra o câncer

Preta Gil foi diagnosticada em 2023 com um tumor colorretal e realizou cirurgias e tratamentos com quimioterapia. No ano seguinte, a cantora retomou o tratamento após descobrir quatro novos tumores e chegou a realizar uma cirurgia delicada de 21 horas em dezembro.

Em maio deste ano, Preta Gil desembarcou nos Estados Unidos em busca de um tratamento experimental contra o câncer, iniciado há pouco mais de um mês, em junho. O falecimento da artista em Nova York foi confirmado na noite de domingo, 20, através dos familiares.

No comunicado oficial publicado no perfil de Gilberto Gil, pai de Preta, foi informado que os familiares estão realizando os procedimentos necessários para que o corpo da artista retorne ao Brasil para as despedidas finais.

