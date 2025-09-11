CARAS Brasil
  2. Alice Wegmann, a Solange de Vale Tudo, surge abraçadinha com o namorado durante passeio
Atualidades / Apaixonados!

Alice Wegmann, a Solange de Vale Tudo, surge abraçadinha com o namorado durante passeio

A atriz Alice Wegmann foi vista na noite desta quarta-feira, 10, em um passeio com o novo namorado, o empresário Luiz Guilherme Niemeyer

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 11/09/2025, às 07h33

Alice Wegmann
Alice Wegmann - Créditos : Thiago Martins/ Agnews

A atriz Alice Wegmann foi vista na noite desta quarta-feira, 10, em um passeio com o novo namorado, o empresário Luiz Guilherme Niemeyer. Intérprete de Solange Duprat no remake de Vale Tudo, da TV Globo, ela aproveitou uma folga das gravações para curtir a companhia do amado e de amigos em um bar no Baixo Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro.

Acompanhados de amigos, os dois aparecem abraçados enquanto se refrescam com uma cerveja e conversam ao ar livre. Discreta em relação à vida pessoal, Alice abriu uma exceção na última terça-feira, 9, ao responder a uma declaração apaixonada do namorado.

Alice abriu uma caixinha de perguntas para interagir com o público e, durante o bate-papo, recebeu uma mensagem especial do amado: "Te amo", enviou Luiz Guilherme. A artista, por sua vez, retribuiu a declaração e revelou o apelido carinhoso do companheiro: "Te amo pitouche".

Alice Wegmann com o namorado, Luiz Guilherme Niemeyer — Foto: Thiago Martins/AgNews
Alice Wegmann com o namorado, Luiz Guilherme Niemeyer — Foto: Thiago Martins/AgNews
Alice Wegmann com o namorado, Luiz Guilherme Niemeyer — Foto: Thiago Martins/AgNews
Alice Wegmann com o namorado, Luiz Guilherme Niemeyer — Foto: Thiago Martins/AgNews
Alice Wegmann com o namorado, Luiz Guilherme Niemeyer — Foto: Thiago Martins/AgNews
Alice Wegmann com o namorado, Luiz Guilherme Niemeyer — Foto: Thiago Martins/AgNews

Quem é o namorado de Alice Wegmann?

O empresário Luiz Guilherme Niemeyer, namorado de Alice Wegmann, tem 30 anos e é sobrinho-neto do arquiteto Oscar Niemeyer (1907-2012). Ele é sócio do pai, Luiz Oscar Niemeyer, na produtora Bonus Track Entretenimento, responsável pela organização de eventos musicais.

Assim como a atriz, Luiz Guilherme mantém discrição sobre a vida pessoal e compartilha poucos registros do dia a dia, priorizando conteúdos ligados ao trabalho. Em seu perfil oficial, que reúne mais de 15 mil seguidores, aparece em fotos ao lado de nomes como Fernanda TorresFernanda MontenegroJorge Ben JorGilberto Gil e Milton Nascimento.

Apaixonada

Recentemente, em participação no programa 'Encontro com Patrícia Poeta', Alice Wegmann foi questionada por uma senhora da plateia se estava namorando. Apesae de não entrar em detalhes, ela revelou que está apaixonada.

“Eu acho ela tão fofinha, sou fã dela. Eu queria saber se ela tem namorado”, quis saber a senhora. “Posso dizer que eu to apaixonada”,respondeu a famosa, que não deu mais detalhes. “Fala, fala, fala”, insistiu Patrícia Poeta, que teve o apoio da plateia. “E ele tá assistindo o programa, tá. Ele já mandou mensagem aqui falando que tá me vendo aqui”, completou Alice.

Logo na sequência, alguém da platéia gritou o nome de “Afonso”, o personagem de Humberto Carrão em Vale Tudo. “Afonso é da ficção, a gente tá agora na realidade. Tá acompanhando, dando audiência? Já elogiou que tá gata?”, perguntou a apresentadora. “Depois eu te conto nos bastidores”, prometeu a atriz.

Vale lembrar que, em julho do ano passado, Alice Wegmann anunciou o fim de seu namoro com o cozinheiro Matheus Seixas, com quem ela estava desde o início de 2024.

Leia também: Alice Wegmann chama atenção ao recriar foto da infância com Sandy: 'Não mudaram nada'

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

alice wegmannLuiz Guilherme Niemeyer
Alice Wegmann Alice Wegmann  

