  2. Alice Wegmann divide foto rara ao lado do namorado: 'Te amo'
Romance

Alice Wegmann divide foto rara ao lado do namorado: 'Te amo'

Apaixonada! No ar em 'Vale Tudo', a atriz Alice Wegmann se declarou publicamente ao namorado e revelou o apelido carinhoso do amado

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 10/09/2025, às 07h17

Alice Wegmann com o namorado, Luiz Guilherme
Alice Wegmann com o namorado, Luiz Guilherme - Foto: Reprodução / Instagram

A atriz Alice Wegmann usou as redes sociais para compartilhar um raro registro do lado do namorado Luiz Guilherme Niemeyer. A intérprete de Solange Duprat no remake de 'Vale Tudo', da TV Globo, assumiu publicamente o romance com o empresário em junho deste ano, quando foram vistos juntos em um passeio no Rio de Janeiro.

Na noite de terça-feira, 9, Alice abriu uma caixinha de perguntas para interagir com o público e, durante o bate-papo, recebeu uma mensagem especial do amado: "Te amo", enviou Luiz Guilherme. A artista, por sua vez, retribuiu a declaração e revelou o apelido carinhoso do companheiro: "Te amo pitouche".

Recentemente, os dois fizeram uma rara aparição pública em uma festa na Marquês de Sapucaí. Esbanjando alegria, o casal foi clicado na porta do evento por paparazzi. Em conversa com o site 'Quem', Alice Wegmann abriu o coração ao falar sobre a relação com o empresário: "Tô apaixonadíssima, doida para curtir essa festa com meu namorado", declarou a atriz ao entrar no evento.

Alice Wegmann com o namorado - Reprodução/Instagram
Quem é o namorado de Alice Wegmann?

Empresário, Luiz Guilherme Niemeyer tem 30 anos e é sobrinho-neto do renomado arquiteto Oscar Niemeyer (1907-2012). O rapaz é sócio do pai, Luiz Oscar Niemeyer, na produtora Bonus Track Entretenimento, empresa responsável por organizar eventos musicais.

Assim como Alice Wegmann, Luiz Guilherme é discreto em relação à vida pessoal e costuma compartilhar raros cliques de seu dia a dia, priorizando publicações de trabalhos. Em seu perfil oficial, que conta atualmente com mais de 15 mil seguidores, o empresário possui fotos ao lado de famosos como Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, Jorge Ben Jor, Gilberto Gil e Milton Nascimento.

Recentemente, em participação no programa 'Encontro com Patrícia Poeta', Alice Wegmann chegou a falar que estava apaixonada após uma fã perguntar sobre sua vida amorosa. A atriz, no entanto, não entrou em mais detalhes a respeito do assunto.

Alice Wegmann e Luiz Guilherme Niemeyer - Foto: Victor Chapetta / BrazilNews
O primeiro 'flagra' de Alice Wegmann com o namorado

Em junho deste ano, Alice Wegmann foi flagrada acompanhada de Luiz Guilherme Niemeyer curtindo uma noite no Rio de Janeiro. Após rumores de que estaria vivendo um possível affair com seu par romântico em Vale Tudo, o ator Humberto Carrão, a ruivinha surgiu com o moço, até então desconhecido pelo público.

Em um restaurante, a famosa apareceu com o parceiro curtindo com amigos. Além de aparecer se divertindo e sorrindo, a intérprete de Solange foi fotografada trocando vários beijos com o amado.

Vale lembrar que, em julho do ano passado, Alice Wegmann anunciou o fim de seu namoro com o cozinheiro Matheus Seixas, com quem ela estava desde o início de 2024.

Leia também: Alice Wegmann abre o coração sobre o sonho de ser mãe

Alice Wegmann com Luiz Guilherme - Foto: Thiago Martins / Agnews
Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

