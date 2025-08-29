Alice Wegmann abre o coração sobre o sonho de ser mãe

Durante evento no Rio de Janeiro, atriz de Vale Tudo, Alice Wegmann, falou sobre o desejo de maternidade e planos para formar uma família
Alice Wegmann marcou presença na festa de aniversário do RP Juan Moraes, realizada na Marquês de Sapucaí, na noite desta quinta-feira, 28. A atriz, que interpreta Solange Duprat no remake de Vale Tudo, falou sobre maternidade, relacionamentos e sonhos pessoais durante conversa com a repórter Katharine Alves, do Portal LeoDias.
Na entrevista, a repórter relembrou o sonho da personagem de ser mãe solo, e perguntou se a atriz teria coragem de assumir esse compromisso em algum momento da vida. “Olha, eu acho que se eu não achasse um parceiro legal até meus 30 e tantos anos, eu congelaria [os óvulos]. Eu tentaria uma outra opção", revelou Alice.
A atriz, que compareceu à festa ao lado do namorado Luiz Guilherme Niemeyer, comentou que, apesar do sonho de ser mãe, o desejo de construir uma família ainda fala mais alto: "Eu tenho sonho de ser mãe, mas eu também sonho em formar uma família com um cara que me ame e que eu ame, e é isso”, revelou.
View this post on Instagram
Além de falar sobre maternidade, Alice celebrou o momento que vive atualmente. “Apaixonadíssima, feliz da vida, doida para curtir essa festinha aí com ele. Tô num momento muito especial”, afirmou. A atriz ressaltou que vive um momento de felicidade plena entre carreira e vida pessoal: “Acho que eu tô me sentindo plena com o meu trabalho, com os meus amigos, com o meu namorado, com meu coração. Então é isso, só posso agradecer”, disse.
Alice e Luiz Guilherme Niemeyer assumiram publicamente o romance em junho deste ano, quando foram vistos juntos na zona sul do Rio de Janeiro. A festa, realizada nesta quinta-feira, foi a primeira aparição pública do casal. Os dois aproveitaram a comemoração ao lado de diversas personalidades da televisão e da música, reunidas na Sapucaí para celebrar em clima de pré-Carnaval.
Leia também: Quem é o namorado de Alice Wegmann? Atriz assumiu romance com empresário
|Êta Mundo Melhor!: Estela guarda segredo devastador e teme perder Celso
|Eduardo Suplicy passa por cirurgia e explica a necessidade do procedimento
|Álvaro Xaro fala sobre desafios de participar do Dança dos Famosos
|Karoline Lima e Tainá Militão trocam farpas na internet por causa de Léo Pereira
|Princesa Diana: O passo a passo de como foi o último verão da vida dela
|Ator de Dona de Mim recebe alerta da numerologia para próximos meses: 'Não é à toa'
|Ticiane Pinheiro encanta ao mostrar dia de beleza com as filhas
|Thiaguinho e Carol Peixinho comentam a pressão de gravidez aos 40
|Matheus Freire assume ter reatado com Rico Melquiades
|Lore Improta esbanja beleza durante passeio de barco com Léo Santana