  Alice Wegmann abre o coração sobre o sonho de ser mãe
Alice Wegmann abre o coração sobre o sonho de ser mãe

Durante evento no Rio de Janeiro, atriz de Vale Tudo, Alice Wegmann, falou sobre o desejo de maternidade e planos para formar uma família

Izabella Nicolau
Publicado em 29/08/2025, às 16h31

Alice Wegmann - Foto: Reprodução / Instagram

Alice Wegmann marcou presença na festa de aniversário do RP Juan Moraes, realizada na Marquês de Sapucaí, na noite desta quinta-feira, 28. A atriz, que interpreta Solange Duprat no remake de Vale Tudo, falou sobre maternidade, relacionamentos e sonhos pessoais durante conversa com a repórter Katharine Alves, do Portal LeoDias.

Na entrevista, a repórter relembrou o sonho da personagem de ser mãe solo, e perguntou se a atriz teria coragem de assumir esse compromisso em algum momento da vida. “Olha, eu acho que se eu não achasse um parceiro legal até meus 30 e tantos anos, eu congelaria [os óvulos]. Eu tentaria uma outra opção", revelou Alice.

A atriz, que compareceu à festa ao lado do namorado Luiz Guilherme Niemeyer, comentou que, apesar do sonho de ser mãe, o desejo de construir uma família ainda fala mais alto: "Eu tenho sonho de ser mãe, mas eu também sonho em formar uma família com um cara que me ame e que eu ame, e é isso”, revelou.

Sobre o momento da vida

Além de falar sobre maternidade, Alice celebrou o momento que vive atualmente. “Apaixonadíssima, feliz da vida, doida para curtir essa festinha aí com ele. Tô num momento muito especial”, afirmou. A atriz ressaltou que vive um momento de felicidade plena entre carreira e vida pessoal: “Acho que eu tô me sentindo plena com o meu trabalho, com os meus amigos, com o meu namorado, com meu coração. Então é isso, só posso agradecer”, disse.

Alice e Luiz Guilherme Niemeyer assumiram publicamente o romance em junho deste ano, quando foram vistos juntos na zona sul do Rio de Janeiro. A festa, realizada nesta quinta-feira, foi a primeira aparição pública do casal. Os dois aproveitaram a comemoração ao lado de diversas personalidades da televisão e da música, reunidas na Sapucaí para celebrar em clima de pré-Carnaval.

Leia também: Quem é o namorado de Alice Wegmann? Atriz assumiu romance com empresário

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

