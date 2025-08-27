Susana Vieira posta foto rara com o filho durante viagem: 'Meu amor maior'

A atriz Susana Vieira chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao posar ao lado do filho, Rodrigo Vieira, na Grécia

Susana Vieira usou as redes sociais nesta quarta-feira, 27, para compartilhar uma foto ao lado de seu filho, Rodrigo Vieira, durante sua viagem.

A atriz viajou para a ilha de Mykonos, na Grécia, para comemorar o seu aniversário de 82 anos, e se derreteu ao compartilhar um clique ao lado do herdeiro. "Meu amor maior", declarou a famosa na legenda da publicação.

A publicação recebeu diversos elogios dos internautas. "Lindos", disse uma seguidora. "Vocês dois são uma fofura. Um carinho muito lindo", escreveu outra. "Amo", comentou a cantora Fafá de Belém. Vale lembrar que Rodrigo, de 60 anos, é o único filho de Susana. Ele é fruto do relacionamento da atriz com o diretor Régis Cardoso (1934-2003).

Susana, aliás, completou 83 anos no dia 23 de agosto, e escolheu a Grécia para comemorar o novo ciclo. Conhecida por sua energia e carisma, a veterana compartilhou momentos da viagem com os fãs nas redes sociais, exibindo sua boa forma em fotos de biquíni e transmitindo uma mensagem de alegria e amor pela vida.

Em seu perfil, a famosa publicou imagens em que aparece sorridente, desfrutando do mar e do clima paradisíaco das ilhas gregas. "Meus 83 anos, com minha família, amigos, muito amor, saúde e esse mar sem fim", escreveu ela na legenda da publicação.

Susana Vieira lamenta perda de seu cachorro e pede perdão

A atriz Susana Vieira compartilhou um desabafo em sua rede social sobre a despedida que teve de seu cachorro Bobinho. Em um grande texto, a famosa contou como ficou mal por ter que se separar dele por conta do trabalho.

A artista deu alguns detalhes de como foi a partida do yorkshire e aproveitou para relembrar como era a convivência deles. Susana Vieira então falou que ele era seu companheiro na hora de dormir e que dividiam algumas comidinhas.

"Meu querido Bobinho, hoje você foi embora. Obrigada por esperar a mamãe voltar do trabalho em São Paulo. Você me viu, sentiu o meu cheiro e eu te beijei muito! Chorei muito em cima de você e pedi perdão por ter estado longe por 4 dias, trabalhando no teatro. Ninguém nunca saberá o que você representava pra mim à noite, no nosso quarto. Ar-condicionado no 22°, Larinha na cama dela e nós 2 sentados no sofá, vendo séries até às 2 da manhã", começou dizendo.

"Você gostava de lanche e pedia biscoito com leite. Eu te dava um pouco e comia também. Tinha a água da madrugada pra se hidratar, o colírio nos olhos e o cobertor do aconchego. E assim dormíamos e fomos felizes e companheiros, até a quarta-feira passada, quando você foi internado. Meu coração quase saiu do peito quando te deixei no hospital e fui para o aeroporto. E como foi difícil trabalhar numa comédia, com o pensamento em você. Eu sei que você estava sendo muito bem cuidado, as tias da Animalia são maravilhosas. Mas você foi chorando e eu pedi a Deus que você me esperasse, pra eu poder te ver… Você estava sofrendo e eu vendo que estava na hora de você partir. Eu cheguei de São Paulo e tudo acabou. Adeus amor da minha vida, Bob. Você vai encontrar a Stephanie, William, e todos os outros irmãos que já se foram. Te amo para sempre. Sua mamãe", finalizou.

