Amanda Françozo celebra o aniversário da filha na Disney: 'Criar memórias'

A apresentadora Amanda Françozo encantou os seguidores das redes sociais ao abrir o álbum de fotos de sua viagem com a filha

Amanda Françozo chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 26, ao abrir o álbum de fotos de sua viagem. Ela decidiu viajar para Orlando, nos Estados Unidos, para comemorar o aniversário de seis anos da filha, Vitória.

Nas fotos postadas em seu perfil oficial, a apresentadora aparece se divertindo na Disney ao lado da herdeira, do namorado, Fabiano Zucco, e de outros amigos. Para o passeio, Vitória surgiu usando um vestido igual ao da personagem Minnie, com direito a tiara de orelhas.

Na legenda da publicçaão, Amada falou sobre poder proporcionar a viagem para a filha. "Eu conheci a Disney com quase 20 anos… e hoje trago minha filha comemorar seus 6 aninhos aqui e isso me enche de emoção e gratidão, porque eu vejo a magia, o sonho, a felicidade nos olhos dela… esse lugar tem sim um encantamento especial… uma delícia criar tantas memórias afetivas a cada momento!", escreveu a famosa na legenda.

Vitória completou seis anos no dia 14 de agosto e ganhou três festas para comemorar a data especial. Os temas escolhidos foram: Hello Kitty, Boiadeira, da cantora Ana Castela, e Angel & Stitch. Todas as festinhas contaram com o bolo, doces e as decorações personalizadas.

"Meu amor, hoje você completa seus 6 aninhos e eu percebo o quanto minha vida ficou mais linda com sua chegada! Há 6 anos sou a pessoa mais feliz do mundo! Que Deus te proteja, guarde, livre de todo mal, te dê dias felizes, muita saúde, saúde! Seu nome é perfeito porque você realmente é uma vitória em nossas vidas! Continue sendo essa animação e alegria que você é! Minha gatinha te amo demais! Infinito!", declarou Amanda na legenda da publicação.

Confira:

Amanda Françozo esbanja beleza em cliques na Bahia

Em novembro do ano passado, Amanda Françozo ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques mostrando como está curtindo seu período de férias.

A apresentadora viajou para a Bahia com a filha, Vitória, o namorado e alguns amigos, e esbanjou beleza e seu corpo escultural ao publicar no feed do Instagram algumas fotos usando um maiô. Ela mostrou alguns registros em um resort e também se divertindo com a herdeira na Praia do Forte. "Dump de dias felizes na Bahia!", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Nos comentários, Amanda recebeu vários elogios dos internautas. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Você é linda por dentro e por fora", afirmou outro. "Que mulher super linda e maravilhosa com uma beleza impecável. Você dá um show de beleza e perfeição", falou uma fã. Veja as fotos!

