Susana Vieira lamenta perda de seu cachorro e pede perdão: 'Chorei muito'

Após quatro dias longe, Susana Vieira lamenta morte de seu cachorro e conta detalhes de como foi a despedida e como era a convivência deles

A atriz Susana Vieira compartilhou um desabafo em sua rede social nesta segunda-feira, 19, sobre a despedida que teve de seu cachorro Bobinho. Em um grande texto, a famosa contou como ficou mal por ter que se separar dele por conta do trabalho.

A artista deu alguns detalhes de como foi a partida do yorkshire e aproveitou para relembrar como era a convivência deles. Susana Vieira então falou que ele era seu companheiro na hora de dormir e que dividiam algumas comidinhas.

"Meu querido Bobinho, hoje você foi embora. Obrigada por esperar a mamãe voltar do trabalho em São Paulo. Você me viu, sentiu o meu cheiro e eu te beijei muito! Chorei muito em cima de você e pedi perdão por ter estado longe por 4 dias, trabalhando no teatro. Ninguém nunca saberá o que você representava pra mim à noite, no nosso quarto. Ar-condicionado no 22°, Larinha na cama dela e nós 2 sentados no sofá, vendo séries até às 2 da manhã", começou dizendo.

"Você gostava de lanche e pedia biscoito com leite. Eu te dava um pouco e comia também. Tinha a água da madrugada pra se hidratar, o colírio nos olhos e o cobertor do aconchego. E assim dormíamos e fomos felizes e companheiros, até a quarta-feira passada, quando você foi internado. Meu coração quase saiu do peito quando te deixei no hospital e fui para o aeroporto. E como foi difícil trabalhar numa comédia, com o pensamento em você. Eu sei que você estava sendo muito bem cuidado, as tias da Animalia são maravilhosas. Mas você foi chorando e eu pedi a Deus que você me esperasse, pra eu poder te ver…", disse.

E continuou: "Você estava sofrendo e eu vendo que estava na hora de você partir. Eu cheguei de São Paulo e tudo acabou. Adeus amor da minha vida, Bob. Você vai encontrar a Stephanie, William, e todos os outros irmãos que já se foram. Te amo para sempre. Sua mamãe".

Ainda nos últimos meses, Susana Vieira se despediu de outra yorkshire.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Susana Vieira (@susanavieiraoficial)

Susana Vieira revela qual atriz seria ideal para substituí-la em remake

Em entrevista publicada pelo EntretêMeio, Susana Vieira revelou quem ela considera estar à altura para substituí-la caso algum de seus papéis principais seja refeito em um possível remake. Vale lembrar que, há pouco tempo, ela expressou seu desejo de que nenhuma outra atriz interprete Maria do Carmo, sua icônica personagem de Senhora do Destino que marcou sua carreira.

Em conversa com o colunista André Moura, Susana Vieira escolheu Adriana Esteves como a sucessora ideal para interpretar seus papéis. “Adriana Esteves, para qualquer personagem. Ela é show. Ela é tão boa quanto eu” , declarou a artista, ressaltando sua admiração pela colega.

A entrevista aconteceu durante a passagem de Susana por Teresina, no Piauí, onde ela apresentou a peça de comédia Shirley Valentine.