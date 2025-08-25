Susana Vieira comemora 83 anos em viagem e celebra a vida com fotos de biquíni

Susana Vieira completa 83 anos e compartilha momentos de férias na Grécia, mostrando energia e alegria ao lado de familiares e amigos

A atriz Susana Vieira celebrou seu aniversário de 83 anos de forma especial, aproveitando dias de descanso e lazer na Grécia. Conhecida por sua energia e carisma, a veterana compartilhou momentos da viagem com os fãs nas redes sociais, exibindo sua boa forma em fotos de biquíni e transmitindo uma mensagem de alegria e amor pela vida.

Em seu perfil, Susana publicou imagens em que aparece sorridente, desfrutando do mar e do clima paradisíaco das ilhas gregas. " Meus 83 anos, com minha família, amigos, muito amor, saúde e esse mar sem fim ", escreveu a atriz na legenda da publicação.

A postagem da atriz recebeu uma série de mensagens de carinho de amigos, colegas de profissão e fãs, que destacaram a vitalidade e o espírito jovem de Susana, mesmo após oito décadas de vida. "Vida! Felicidades, lindona!", desejou a atriz Gloria Pires. "Parabéns, musa", disse a atriz Paolla Oliveira.

"Uauuuu, chegar aos 83 anos com essa vitalidade, beleza e alegria é para poucos, meta de vida!", declarou um seguidor. "Quero crescer assim. Com muita saúde", disse outra. "83?? Meus Deussss! Maravilhosa! Muita saúde e mais anos de vida pra essa diva, nos trazendo alegria e boas memórias", escreveu uma terceira.

Confira as fotos de Susana Vieira na Grécia:

Susana Vieira curte viagem à Grécia - Foto: Reprodução / Instagram

Susana Vieira com o filho, Ricardo Vieira, na Grécia - Foto: Reprodução / Instagram

Susana Vieira opina sobre atuação de influenciadores em novelas

Recentemente, um trecho de uma entrevista cedida por Susana Vieira à TV Central Piauí, realizada em 2024, viralizou nas redes sociais. Durante o bate-papo com a repórter, a veterana abordou assuntos de sua vida pessoal e profissional, além de opinar sobre a participação de influenciadores digitais em novelas.

Susana, então, deu sua opinião sincera e deixou claro que não aprova muito a atuação de criadores de conteúdo nas telinhas. "Pode atuar, porque a maioria é ruim. A maioria entra, faz ruim, e sai. Não custou nada, demos uma oportunidade. Não conheço ninguém que tenha ficado", iniciou a artista.

"A pessoa que quer fazer novela… Todo mundo quer, sai do BBB e querem fazer novela. Deixa fazer. Ninguém aprende com uma novela. Tem que nascer [artista], não se faz de uma hora para outra. Tem que ter um passado, tem que ter alguma coisa de dentro que mexa com você, não pode chegar [e falar]: 'ai, vou ser atriz lá na Globo'", completou ela.

Susana Vieira opina sobre fama de influenciadores

Dona de uma longa carreira na teledramaturgia brasileira, a atriz Susana Vieira abriu o coração e deu sua opinião sincera a respeito da onda de influenciadores. Em entrevista ao jornalista Marcos Bulques, a veterana confessou não entender a grande fama da 'categoria'.

"Como você vê essa questão dos influencers, que está tão em alta nas novelas?", questionou o comunicador à artista. "Eu não tenho a menor ideia do que eles são, juro por Deus. Eu não entendo o que eles são, meu amor. Influencer sou eu", respondeu Susana Vieira.

"Eu sou uma influência. Estou há 40 anos na TV Globo, influenciei 40 mil pessoas dentro desses anos, a novela brasileira. Influencer é Aguinaldo Silva, os autores da Globo, os grandes atores. Influencer são os cantores brasileiros, os músicos, esses são os influencers", completou a atriz.

