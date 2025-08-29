CARAS Brasil
  Lore Improta esbanja beleza durante passeio de barco com Léo Santana
Viagem / Na Itália

Lore Improta esbanja beleza durante passeio de barco com Léo Santana

A dançarina Lore Improta chamou a atenção ao compartilhar algumas fotos em Capri, na Itália, ao lado do marido, o cantor Léo Santana

Daniela Santos
29/08/2025

Lore Improta e Léo Santana
Lore Improta e Léo Santana - Foto: Reprodução/Instagram

Lore Improta usou as redes sociais nesta sexta-feira, 29, para compartilhar algumas fotos de sua viagem romântica com o marido, Léo Santana. Os dois estão em Capri, na Itália, e aproveitaram para curtir um passeio de barco. 

Para o momento de lazer, a dançarina ostentou seu corpo sarado ao surgir usando um biquíni marrom, um chapéu de cowboy e óculos escuros. Já o cantor apareceu de bermuda, óculos de sol e sem camisa em alguns cliques. "Que dia feliz", escreveu ela na legenda da publicação. 

Lore e Léo, vale lembrar, são pais de Liz, de três anos. Recentemente, a famosa falou sobre o seu casamento com o cantor e explicou como o casal se esforça para priorizar a relação, mesmo com as agendas cheias e os desafios da rotina com a filha. "Muita gente diz que depois do casamento a prioridade muda, mas eu não acho que seja esse caminho. Apesar de toda a correria, eu e Léo sempre tentamos ter nossos momentos, só nós dois. A gente vive rodeado de gente, e depois que Liz chegou, muita coisa mudou. Muito da nossa energia vai para ela, como tem que ser. Mas, mesmo assim, a gente faz questão de lembrar de onde tudo começou, que foi a partir de nós", iniciou.

"Viver o casamento com presença e troca, não é só cuidar da relação, mas sim da família. Antes de sermos mãe e pai, existem nós dois. O amor é uma plantinha, que precisa ser regada todos os dias. Quando o filho cresce e sai de casa, sobra o casal. Se essa relação a dois não tiver sido alimentada durante esses anos, não vai sobrar nada. (...) A gente se cobra e faz questão de ter momentos a dois, seja uma viagem, um jantar, um olhar mais demorado, um almoço rápido antes dos compromissos ou uma surpresa quando a gente tá longe. Qualquer gesto que diga 'eu te amo e estou aqui'".

"Se a gente não mantém essa conexão viva, a relação vira só logística, cansaço e agenda. E não quero que um casamento funcione como empresa. Quero parceria, amor e que Liz cresça vendo os pais dela como um casal que se escolhe todos os dias, se respeita e se ama de verdade. Um exemplo para quando chegar a vez dela, ela saber o que valorizar numa relação", completou.

Confira: 

Léo Santana revela se planeja aumentar a família com Lore Improta

O cantor Léo Santana não esconde o quanto sua vida mudou para melhor desde que se tornou pai. A pequena Liz, fruto de seu casamento com a dançarina Lore Improta, chegou ao mundo em setembro de 2021 e tem 3 anos atualmente.

E se depender do casal, a família deve aumentar em breve! Em entrevista ao 'Gshow', Léo abriu o coração ao falar sobre a paternidade e revelou que ele e Lore planejam ter mais um filho ainda este ano"Desde quando a Liz nasceu, a gente falou que tinha que ter outro. Estamos trabalhando, se é que você me entende? Uma hora vai chegar. A gente ainda quer esse ano. Queremos manter aquela mesma faixa etária, 3 ou 4 anos de diferença. Com fé em Deus, até o ano que vem vai ter um menino ou uma menina… vamos ver", declarou o artista.

Léo Santana também comentou sobre as mudanças que a paternidade trouxe para a vida pessoal e profissional: "Sempre fui um cara muito responsável, pé no chão. Quem me acompanha durante esses quase 20 anos de carreira sabe que sou mais reservado, muito família, muito dos meus amigos. A Liz potencializou essa responsabilidade. O medo impera mais, você tem mais cuidado ao falar, ao sair, até nas redes sociais. Ela me fortaleceu muito mais como família", disse o cantor, por fim.

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

