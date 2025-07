Lore Improta revela segredo do casamento com Léo Santana: 'Sempre'

A dançarina Lore Improta usou as redes sociais para falar sobre seu casamento com o cantor Léo Santana. Veja mais

A dançarina Lore Improta usou as redes sociais para falar sobre seu casamento com o cantor Léo Santana. Em um vídeo publicado nesta segunda-feira, 28, ela explicou como o casal se esforça para priorizar a relação, mesmo com as agendas cheias e os desafios da rotina após o nascimento da filha, Liz, que está prestes a completar 4 anos.

"Muita gente diz que depois do casamento a prioridade muda, mas eu não acho que seja esse caminho. Apesar de toda a correria, eu e Léo sempre tentamos ter nossos momentos, só nós dois. A gente vive rodeado de gente, e depois que Liz chegou, muita coisa mudou. Muito da nossa energia vai para ela, como tem que ser. Mas, mesmo assim, a gente faz questão de lembrar de onde tudo começou, que foi a partir de nós", iniciou.

Lore ressaltou ainda que o amor do casal é a base da família: “ Viver o casamento com presença e troca, não é só cuidar da relação, mas sim da família. Antes de sermos mãe e pai, existe nós dois. O amor é uma plantinha, que precisa ser regada todos os dias. Quando o filho cresce e sai de casa, sobra o casal. Se essa relação a dois não tiver sido alimentada durante esses anos, não vai sobrar nada”.

E destacou: "Eu vibro por cada conquista do meu marido, mexo minha agenda para conseguir ir aos shows dele. Léo também faz o mesmo por mim, vai na Sapucaí e me aplaude nos meus projetos porque somos nós por nós... a gente se cobra e faz questão de ter momentos a dois, seja uma viagem, um jantar, um olhar mais demorado, um almoço rápido antes dos compromissos ou uma surpresa quando a gente tá longe. Qualquer gesto que diga 'eu te amo e estou aqui'".

"Se a gente não mantém essa conexão viva, a relação vira só logística, cansaço e agenda. E não quero que um casamento funcione como empresa. Quero parceria, amor e que Liz cresça vendo os pais dela como um casal que se escolhe todos os dias, se respeita e se ama de verdade. Um exemplo para quando chegar a vez dela, ela saber o que valorizar numa relação", deseja.

Leia também: Léo Santana e Lore Improta trocam declarações em data especial: 'Para sempre'

Veja o vídeo de Lore Improta completo: