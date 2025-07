Léo Santana revela se planeja aumentar a família com Lore Improta

A família vai crescer? Pai da pequena Liz, Léo Santana contou se ele e a esposa, Lore Improta, desejam ter mais um filho

O cantor Léo Santana não esconde o quanto sua vida mudou para melhor desde que se tornou pai. A pequena Liz, fruto de seu casamento com a dançarina Lore Improta, chegou ao mundo em setembro de 2021 e tem 3 anos atualmente.

E se depender do casal, a família deve aumentar em breve! Em entrevista ao 'Gshow', Léo abriu o coração ao falar sobre a paternidade e revelou que ele e Lore planejam ter mais um filho ainda este ano.

"Desde quando a Liz nasceu, a gente falou que tinha que ter outro. Estamos trabalhando, se é que você me entende? Uma hora vai chegar. A gente ainda quer esse ano. Queremos manter aquela mesma faixa etária, 3 ou 4 anos de diferença . Com fé em Deus, até o ano que vem vai ter um menino ou uma menina… vamos ver", declarou o artista.

Léo Santana também comentou sobre as mudanças que a paternidade trouxe para a vida pessoal e profissional: "Sempre fui um cara muito responsável, pé no chão. Quem me acompanha durante esses quase 20 anos de carreira sabe que sou mais reservado, muito família, muito dos meus amigos. A Liz potencializou essa responsabilidade. O medo impera mais, você tem mais cuidado ao falar, ao sair, até nas redes sociais. Ela me fortaleceu muito mais como família", disse o cantor, por fim.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lorena Improta (@loreimprota)

O segredo do casamento de Léo Santana e Lore Improta

Recentemente, a dançarina Lore Improta usou as redes sociais para falar sobre seu casamento com o cantor Léo Santana. Em um vídeo publicado, ela explicou como o casal se esforça para priorizar a relação, mesmo com as agendas cheias e os desafios da rotina após o nascimento da filha, Liz, que está prestes a completar 4 anos; confira mais detalhes!

Leia também: Lore Improta realiza viagem dos sonhos com Léo Santana; veja as fotos