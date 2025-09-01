Grávida, Maíra Cardi exibe barrigão em novas fotos de viagem à Grécia

Fazendo viagem luxuosa com Thiago Nigro pela Grécia e outros países da Europa, Maíra Cardi exibe barrigão e encanta com novas fotos

Grávida de sua primeira filha com Thiago Nigro, Maíra Cardi encantou ao mostrar sua barriga crescida em novas fotos de viagem. Curtindo a Grécia com o marido e alguns familiares, a coach surgiu radiante aproveitando cada momento mesmo gestante.

Usando um vestido de cetim dourado, a ex-BBB deixou seu abdômen redondinho em evidência com elegância e muita beleza. A famosa então usou os registros para falar sobre estar realizando um sonho viajando com o marido pelo local.

"Parece um sonho, um pedacinho do paraíso. A gente tinha planejado passar a lua de mel aqui, mas na época não rolou por causa da agenda. Agora, dois anos depois, estamos vivendo esse sonho e ainda trazendo a família inteira: filhos, avós, minha mãe. E olha que tá só começando… já estamos apaixonados pelo lugar, pelas paisagens, pela vibe. O que antes era só um plano agora tá virando lembrança boa pra vida toda", contou sobre a experiência.

Enquanto está viajando, Maíra Cardi falou sobre não ter levado Sophia, sua filha com Arthur Aguiar. A empresária então esclareceu sobre a garota ligado chorando por ter ficado com o pai no Brasil para não perder tantos dias na escola.

Ainda nos últimos dias, a coach fez uma declaração para a herdeira do meio e falou sobre as dificuldades que já enfrentou com a menina.

Maíra Cardi fala sobre ter doença que matou a sua babá e seu filho

A coach Maíra Cardi compartilhou um vídeo dando detalhes de como descobriu a doença que a fez perder seu primeiro filho com Thiago Nigro, Rafah, e que tirou a vida de sua babá após a profissional dar à luz, a trombofilia, que é a predisposição do sangue em formar coágulos, podendo levar a sérias complicações.

Explicando toda a história e dando seu testemunho, a ex-BBB falou que podia estar morta se não tivesse descoberto a condição. A empresária ainda explicou como funciona a doença e o motivo de ter que tomar injeções durante e depois da gravidez. Maíra Cardi também revelou que sua babá não havia tomado a medicação após o nascimento de sua bebê.

"Por mais que não entendamos os planos de Deus, tudo tem um porquê. O Rafah foi uma profecia, foi a cura, e para sempre estará dentro do meu coração", escreveu na legenda do vídeo, em que detalhou toda sua história de perda, descoberta e tratamento para conseguir estar grávida novamente, agora, de uma menina. Veja o vídeo com o relato completo aqui!