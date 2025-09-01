CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Viagem
  2. Grávida, Maíra Cardi exibe barrigão em novas fotos de viagem à Grécia
Viagem / Uau!

Grávida, Maíra Cardi exibe barrigão em novas fotos de viagem à Grécia

Fazendo viagem luxuosa com Thiago Nigro pela Grécia e outros países da Europa, Maíra Cardi exibe barrigão e encanta com novas fotos

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 01/09/2025, às 12h10

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Maíra Cardi exibe barrigão na Grécia
Maíra Cardi exibe barrigão na Grécia - Reprodução/Instagram

Grávida de sua primeira filha com Thiago Nigro, Maíra Cardi encantou ao mostrar sua barriga crescida em novas fotos de viagem. Curtindo a Grécia com o marido e alguns familiares, a coach surgiu radiante aproveitando cada momento mesmo gestante.

Usando um vestido de cetim dourado, a ex-BBB deixou seu abdômen redondinho em evidência com elegância e muita beleza. A famosa então usou os registros para falar sobre estar realizando um sonho viajando com o marido pelo local.

"Parece um sonho, um pedacinho do paraíso. A gente tinha planejado passar a lua de mel aqui, mas na época não rolou por causa da agenda. Agora, dois anos depois, estamos vivendo esse sonho e ainda trazendo a família inteira: filhos, avós, minha mãe. E olha que tá só começando… já estamos apaixonados pelo lugar, pelas paisagens, pela vibe. O que antes era só um plano agora tá virando lembrança boa pra vida toda", contou sobre a experiência.

Enquanto está viajando, Maíra Cardi falou sobre não ter levado Sophia, sua filha com Arthur Aguiar. A empresária então esclareceu sobre a garota ligado chorando por ter ficado com o pai no Brasil para não perder tantos dias na escola.

Ainda nos últimos dias, a coach fez uma declaração para a herdeira do meio e falou sobre as dificuldades que já enfrentou com a menina.

Maíra Cardi fala sobre ter doença que matou a sua babá e seu filho

A coach Maíra Cardi compartilhou um vídeo dando detalhes de como descobriu a doença que a fez perder seu primeiro filho com Thiago Nigro, Rafah, e que tirou a vida de sua babá após a profissional dar à luz, a trombofilia, que é a predisposição do sangue em formar coágulos, podendo levar a sérias complicações.

Explicando toda a história e dando seu testemunho, a ex-BBB falou que podia estar morta se não tivesse descoberto a condição. A empresária ainda explicou como funciona a doença e o motivo de ter que tomar injeções durante e depois da gravidez. Maíra Cardi também revelou que sua babá não havia tomado a medicação após o nascimento de sua bebê.

"Por mais que não entendamos os planos de Deus, tudo tem um porquê. O Rafah foi uma profecia, foi a cura, e para sempre estará dentro do meu coração", escreveu na legenda do vídeo, em que detalhou toda sua história de perda, descoberta e tratamento para conseguir estar grávida novamente, agora, de uma menina. Veja o vídeo com o relato completo aqui!

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

maíra cardiThiago Nigromaíra cardi grávida

Leia também

Na Itália

Lore Improta e Léo Santana - Foto: Reprodução/Instagram

Lore Improta esbanja beleza durante passeio de barco com Léo Santana

Lindos

Susana Vieira posta foto com o filho - Foto: Reprodução/Instagram

Susana Vieira posta foto rara com o filho durante viagem: 'Meu amor maior'

romântica

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso - Foto: Reprodução/Instagram

Giovanna Ewbank revela destino da lua de mel com Bruno Gagliasso após renovar votos

Diversão!

Amanda Françozo e Vitória - Foto: Reprodução/Instagram

Amanda Françozo celebra o aniversário da filha na Disney: 'Criar memórias'

Em família

Elaine Mickely mostra viagem em família - Foto: Reprodução/Instagram

Elaine Mickely curte viagem ao lado da mãe e a irmã: 'Dias incríveis'

dia de sol

Margareth Serrão e Danilo Nascimento - Foto: Reprodução/Instagram

Mãe de Virginia mostra registros de viagem com o namorado; veja

Últimas notícias

NoneOferta Relâmpago: desconto de 65% na caixa de som JBL GO4
Bruninho posta foto com a nova namoradaBruninho, do vôlei, posta primeira foto com a nova namorada; saiba quem é
Charlotte Church e Agnaldo Rayol no programa Domingão do FaustãoTerra Nostra - Cantora da abertura da novela perdeu fortuna: ‘Pesadelo sombrio’
Maíra Cardi exibe barrigão na GréciaGrávida, Maíra Cardi exibe barrigão em novas fotos de viagem à Grécia
Poliana Rocha e LeonardoPoliana Rocha reage ao saber que mulher deu cantada em Leonardo
Alice Wegmann impressiona com prova de cabelo de SolangeAlice Wegmann impressiona com prova de cabelo para Solange de Vale Tudo
Confira as previsões para os signos em setembroSetembro traz reviravoltas e revelações profundas; veja previsão de cada signo
Cátia Fonseca foi eliminada do Dança dos FamososCátia Fonseca se despede do Dança dos Famosos após eliminação: 'Nunca imaginei'
Ticiane Pinheiro diz por que está carregando sua cachorrinha para todos os ladosTiciane Pinheiro diz por que está levando sua cachorrinha para o trabalho
Conheça quatro adaptações literárias que estreiam no segundo semestre de 2025Conheça 4 adaptações literárias que chegam nas telinhas ainda esse ano
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade