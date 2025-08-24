Elaine Mickely curte viagem ao lado da mãe e a irmã: 'Dias incríveis'

A atriz Elaine Mickely chamou a atenção ao abrir o álbum de fotos de sua viagem para Miami, nos EUA, com a mãe e a irmã; confira!

Elaine Mickely chamou a atenção dos seguidores das redes sociais na tarde deste domingo, 24, ao abrir o álbum de fotos de sua viagem em família.

A atriz está curtiu alguns dias de lazer em Miami, nos Estados Unidos, e mostrou que estava acompanhada da mãe, Cleideomar Lima, e da irmã, Enilze Cunha Silva. Nos cliques, as três aparecem de biquíni aproveitando o dia ensolarado na praia, além disso, a mulher do apresentador Cesar Filho também postou registros delas passeando pela cidade.

"Alguns clicks desses últimos dias que passamos em Miami! Foram dias incríveis ao lado de pessoas que eu amo, minha mãe Cleideomar e minha irmã @enilze_cunha. Aproveitamos cada segundo desse lugar que tem o meu coração! Até breve, Miami!", afirmou Elaine na legenda da publicação.

No mês passado, a artista chamou a atenção ao postar fotos com a irmã. Na ocasião, ela prestou uma bela homenagem no aniversário de Enilze. "Minha irmã, minha amiga, meu presente de Deus, Enilze Cunha. Hoje é um dia tão lindo, tão marcante e especial… você completa 50 anos de vida! Uma data cheia de significado, de memórias, de histórias vividas e de milagres presenciados. Cada ano da sua caminhada foi escrito com fé, coragem e o cuidado amoroso de Deus. É impossível olhar para sua trajetória e não enxergar a mão de Deus em cada detalhe — nas alegrias, nas provações, nos recomeços. ELE sempre esteve contigo, te sustentando, te fortalecendo, te guardando."

"E você, com essa fé firme e esse coração generoso, seguiu confiante, deixando luz por onde passou. Você é um exemplo de força e de superação. Que privilégio te ter como irmã. Que essa nova fase venha repleta da paz que só Deus pode dar, com saúde renovada, alegrias verdadeiras e sonhos realizados. Você merece tudo de melhor que o céu preparou. Feliz 50 anos! Eu te amo com todo meu coração pra sempre", declarou-se a famosa.



Elaine Mickely faz revelação sobre casamento com Cesar Filho

Elaine Mickely surpreendeu os seguidores das redes sociais ao fazer uma revelação sobre seu casamento com Cesar Filho. A atriz decidiu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories e foi sincera ao responder se já teve uma crise conjugal com o jornalista, com quem está casada há 25 anos.

"Nesses 25 anos de casados, vocês já tiveram alguma crise conjugal? Se sim, como superaram?", questionou uma seguidora. A famosa disse que eles nunca tiveram uma crise conjugal e revelou o "segredo". "Nós nunca tivemos uma crise conjugal, graças a Deus. Como? Eu acredito que seja porque nós temos uma sinceridade ao conversar, na verdade, um respeito ao conversar. Você saber ouvir, respeitar o que o outro está falando, e não achar que você é sempre a dona da razão", disse ela.

"Quando você fala: 'estou ouvindo, mas não estou nem ligando para o que ele está falando', você já desrespeitou o seu companheiro. Então a partir do momento que você tem essa fidelidade em todos os sentidos, essa conexão, essa aliança e com o seu marido, essa parceria não acontece nenhum desajuste. O diálogo respeitoso é chave para um casamento ser de sucesso. Quando você tem o alinhamento do Senhor, da sua palavra, do seu diálogo alicerçado, não tem erro", ressaltou.

