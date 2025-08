Elaine Mickely e Cesar Filho comemoram aniversário de 25 anos de Luma Cesar

Nas redes sociais, Elaine Mickely e Cesar Filho celebraram o aniversário da filha mais velha, Luma, que completou 25 anos

Elaine Mickely e Cesar Filho usaram as redes sociais para comemorar uma data muito especial, ao aniversário de sua filha mais velha, Luma Cesar, que completou 25 anos nesta sexta-feira, 1º.

Em seu perfil oficial, a famosa compartilhou várias fotos com a herdeira, incluindo do dia em que ela se casou com Ed Beccle, e prestou uma bela mensagem. "Hoje é o dia minha princesa Luma Cesar. Que ano especial, meu amor!!! O ano em que você se casou e completa 25 anos!!!", começou o texto.

"Quantas histórias para contar, momentos vividos, experiências, lugares, viagens, pessoas…. Uallllllll Você filha, é literalmente aquela pessoa que todos querem estar por perto, todos admiram pela sua descrição, humildade, doçura, generosidade, empatia, postura, caráter, gentileza, respeito pelo próximo e tantos outros motivos que não caberiam aqui. Quanto orgulho eu tenho da mulher sensível e forte que você se tornou, desse ser humano tão único, repleta de ternura e amor!", afirmou a mamãe coruja.

"Obrigada por ser a minha melhor amiga, minha melhor companhia e por me ensinar tanto… Desde quando você estava no meu ventre até aqui eu só aprendi a ser uma mãe/ mulher melhor! Você valoriza a minha melhor versão! Você é minha inspiração, filha! Só quero lhe desejar meu amor, que os anjos do Senhor estejam acampados sempre ao seu redor, guiando seus passos, direcionando seu caminho com sabedoria e muita proteção divina. Feliz aniversário! Te amo muito", completou Elaine Mickely.

Homenagem de Cesar Filho para a primogênita

Depois foi a vez de Cesar Filho parabenizar Luma Cesar por seu aniversário de 25 anos. O apresentador também compartilhou várias fotos do dia do casamento da herdeira com Ed Beccle e escreveu uma mensagem especial.

"Hoje, meu coração transborda de amor e gratidão. Há 25 anos, Deus me presenteou com você, Luma Cesar, e desde a sua chegada, minha vida ganhou um novo significado. Ver você crescer, vencer desafios, descobrir o mundo e se tornar a mulher incrível que é hoje, foi e sempre será o maior privilégio da minha vida. Cada sorriso seu ilumina meu caminho e minha alma. Como eu sempre digo: Quando olho pra você e te vejo, o mundo para, mesmo que por apenas um segundo com todo o seu encantamento. Você é luz pura, beleza infinita, é meu sonho realizado. O tempo passa rápido, mas algo nunca muda: Meu amor por você, que só cresce, se fortalece e fica ainda maior a cada dia", disse o jornalista no começo da homenagem.

E completou: "Hoje comemoramos a sua vida e a história linda que você está construindo, a mulher extraordinária que se tornou e todo o futuro brilhante que está por vir, em nome de Jesus! Que Deus continue guiando seus passos, te conduzindo no caminho certo e abençoando sua vida em todos os sentidos. O amor que tenho por você é eterno, maior que o tempo, mais forte que qualquer palavra. Parabéns, minha filha! Você é, e sempre será, o maior presente que a vida me deu. Que sua nova estação seja repleta e recheada de muita saúde, amor, alegrias, esperança e prosperidade!!! Salve 1° de agosto!!!", finalizou.

Vale lembrar que Elaine Mickley e Cesar Filho completaram 25 anos de casados em abril. Além de Luma, eles também são pais de Luigi Cesar, que completou 21 anos de vida no dia 7 de dezembro de 2024.

