Elaine Mickely faz revelação sobre casamento com Cesar Filho: 'Nunca tivemos'

A atriz Elaine Mickely abriu o jogo e falou se alguma vez já enfrentou uma crise conjugal em seu casamento com o apresentador Cesar Filho

Elaine Mickely surpreendeu os seguidores das redes sociais ao fazer uma revelação sobre seu casamento com Cesar Filho. A atriz decidiu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories nesta sexta-feira, 11, e foi sincera ao responder se já teve uma crise conjugal com o jornalista, com quem está casada há 25 anos.

"Nesses 25 anos de casados, vocês já tiveram alguma crise conjugal? Se sim, como superaram?", questionou uma seguidora. A famosa disse que eles nunca tiveram uma crise conjugal e revelou o "segredo".

"Nós nunca tivemos uma crise conjugal, graças a Deus. Como? Eu acredito que seja porque nós temos uma sinceridade ao conversar, na verdade, um respeito ao conversar. Você saber ouvir, respeitar o que o outro está falando, e não achar que você é sempre a dona da razão", disse ela.

"Quando você fala: 'estou ouvindo, mas não estou nem ligando para o que ele está falando', você já desrespeitou o seu companheiro. Então a partir do momento que você tem essa fidelidade em todos os sentidos, essa conexão, essa aliança e com o seu marido, essa parceria não acontece nenhum desajuste. O diálogo respeitoso é chave para um casamento ser de sucesso. Quando você tem o alinhamento do Senhor, da sua palavra, do seu diálogo alicerçado, não tem erro", ressaltou.

Vale lembrar que no mês passado Elaine Mickely e Cesar Filho renovaram os votos em Sardenha, na Itália. "Quanta emoção! Nosso filho fazendo a nossa renovação de votos dos 25 anos de casamento", disse a famosa, mãe de Luma e Luigi, ao postar os cliques do momento inesquecível.

Elaine Mickely faz exames após sofrer acidente em viagem

A esposa do apresentador Cesar Filho, Elaine Mickely, fez exames para saber como está seu tornozelo após torcê-lo durante a viagem que fez com o marido para a Itália nas últimas semanas. Apesar de estar andando normalmente e subindo escadas, a famosa contou que ao colocar salto começou a sentir dor.

"Bora fazer ressonância magnética no tornozelo... Lembra que tive uma queda no meio da viagem? Pois é... Estou conseguindo anar e subir escada, mas apenas com sapato baixo... fui tentar colocar um salto ontem não consegui pisar no chão! O tornozelo continua inchado, por isso, melhor ver o que temos aqui, né?", mostrou que estava no médico. Saiba mais!

Leia também:Elaine Mickely e Cesar Filho celebram 25 anos de união com viagem romântica