Elaine Mickely posta fotos raras com sua irmã ruiva; veja quem é

Esposa de César Filho, Elaine Mickely posta cliques raros com sua irmã, Enilze Cunha; diferente da famosa ela é ruiva; veja!

A esposa do apresentador César Filho, Elaine Mickely, compartilhou cliques raros com sua irmã, Enilze Cunha. Nesta quarta-feira, 09, a cunhada do jornalista fez aniversário e a ex-atriz global fez questão de homenageá-la.

Com cliques raros ao lado da aniversariante, a modelo se declarou e falou sobre a importância da irmã em sua vida. Diferente da irmã, que é morena com luzes, Enilze Cunha chamou a atenção com seus cabelos ruivos.

"Minha irmã, minha amiga, meu presente de Deus, Enilze Cunha. Hoje é um dia tão lindo, tão marcante e especial… você completa 50 anos de vida! Uma data cheia de significado, de memórias, de histórias vividas e de milagres presenciados. Cada ano da sua caminhada foi escrito com fé, coragem e o cuidado amoroso de Deus. É impossível olhar para sua trajetória e não enxergar a mão de Deus em cada detalhe — nas alegrias, nas provações, nos recomeços. ELE sempre esteve contigo, te sustentando, te fortalecendo, te guardando", escreveu Elaine.

"E você, com essa fé firme e esse coração generoso, seguiu confiante, deixando luz por onde passou. Você é um exemplo de força e de superação. Que privilégio te ter como irmã. Que essa nova fase venha repleta da paz que só Deus pode dar, com saúde renovada, alegrias verdadeiras e sonhos realizados. Você merece tudo de melhor que o céu preparou. Feliz 50 anos! Eu te amo com todo meu coração pra sempre", declarou-se a famosa.

César Filho e Elaine Mickely renovam os votos na Itália

O apresentador César Filho e Elaine Mickely renovaram os votos em Sardenha, na Itália. Ao completarem 25 anos de casados, os pombinhos resolveram fazer uma cerimônia no cenário paradisíaco e com a benção dos filhos.

O mais novo, Luigi Cesar, foi o responsável pelo discurso do momento especial, ocorrido em um barco com a paisagem do mar e cel azuis. A mais velha, Luma Cesar, também participou do momento e celebrou o amor dos pais. Veja as fotos aqui!