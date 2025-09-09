Ana Maria Braga abre álbum das férias ao lado do marido em destino paradisíaco

De férias, a apresentadora Ana Maria Braga desembarcou no sul da Itália junto com o marido, Fábio Arruda; veja fotos do passeio do casal

Ana Maria Braga está aproveitando cada segundo de suas férias! A apresentadora do 'Mais Você', da TV Globo, desembarcou no sul da Itália ao lado do marido, Fábio Arruda, e tem compartilhado com o público alguns detalhes da passagem do casal pelo local paradisíaco.

Na manhã desta terça-feira, 9, a veterana abriu um álbum de fotos de um passeio especial e romântico na cidade de Polignano a Mare. Esbanjando alegria, Ana Maria e Fábio Arruda não pouparam sorrisos ao posarem juntinhos para a câmera. Em uma das imagens, os dois aparecem no ponto turístico onde encontra-se a estátua do cantor Domenico Modugno.

"Aqui em Polignano a Mare o sol parece que brilha diferente… o clima abraça a gente mesmo. E olha que curioso: foi aqui que nasceu Domenico Modugno, o cantor de ‘Volare’. Tem até uma estátua dele de braços abertos para o mar, como se cantasse junto com o azul desse marzão maravilhoso. Num cenário desses, não tem como não se inspirar, né? Volare… cantare… ôôô", escreveu a apresentadora na legenda.

Nos comentários da publicação, diversos amigos e admiradores deixaram mensagens carinhosas a Ana Maria Braga e ao marido, desejando ótimas férias para o casal: "Que lugar! Delícia… curtam muito esse momento mágico", declarou uma seguidora. "Que lindos! Bênçãos infinitas em saúde e felicidades!", disse outra. "Lindos demais! Aproveitem", falou uma terceira.

Vale lembrar que, durante este período de férias de Ana Maria Braga, a apresentadora Tati Machado assume o comando do 'Mais Você'.

Veja as fotos da viagem de Ana Maria Braga:

Ana Maria Braga e o marido, Fábio Arruda, na Itália - Foto: Reprodução/Instagram

Ana Maria Braga na Itália - Foto: Reprodução/Instagram

Ana Maria Braga aconselhou Tati Machado antes das férias

A apresentadora Tati Machado assumiu uma missão bastante especial no início desta semana. Nos próximos dias, a comunicadora estará à frente do 'Mais Você', da TV Globo, durante as férias de Ana Maria Braga, apresentadora titular da atração matinal.

Apesar de descrever Ana Maria como insubstituível, o desafio de comandar o programa em sua ausência foi aceito com muita alegria por Tati. Em entrevista à 'Glamour', a apresentadora contou que recebeu um conselho especial antes da veterana sair de férias.

"Eu quero ser como eu sou, e a Ana faz questão de falar isso pra mim. Ela me deu um conselho antes de sair de férias: ‘Tati, seja você, não abra mão disso. Não deixa que ninguém te molde, respeite os ambientes, faça as coisas do jeito que tem que fazer, mas não abra mão do seu DNA’. Receber um conselho desse da Ana Maria? Como é que eu não vou ser quem eu sou?", declarou ela.

