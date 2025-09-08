Que luxo! Ana Maria Braga escolhe destino paradisíaco para curtir férias

A apresentadora Ana Maria Braga entrou de férias do Mais Você, da Globo, nesta segunda-feira, 8, e escolheu um destino paradisíaco para descansar

A apresentadora Ana Maria Braga entrou de férias do Mais Você, da Globo, nesta segunda-feira, 8, e escolheu um destino paradisíaco no sul da Itália para descansar. Nos stories de seu perfil, a artista mostrou que está na cidade de Polignano a Mare, na região da Apúlia.

Durante o Mais Você, ela enviou um recado para a apresentadora Tati Machado, que está no comando do matinal durante sua folga. "Falando com você desse sol do meio-dia. Eu estou em Polignano a Mare com esse pessoal se refastelando nesse mar transparente numa praia de pedriscos lotadas".

"Todo mundo muito preocupado na vida. Quando eu vi tudo isso, eu pensei: 'Nossa, eu tenho que mandar um recado para a Tati Machado para ela se despreocupar'. Eu tenho certeza que você tá cuidando da casinha como ninguém."

Ana Maria Braga escolhe cidade italiana para curtir férias — Foto: Instagram

Ana Maria Braga escolhe cidade italiana para curtir férias — Foto: Instagram

Ana Maria Braga escolhe cidade italiana para curtir férias — Foto: Instagram

Ana Maria Braga falou sobre sua luta contra o vício

Recentemente, Ana Maria Braga relembrou a época em que foi fumante. Durante o 'Mais Você', ela revelou as dificuldades que enfrentou para abandonar o cigarro no passado e compartilhou como viveu esse processo enquanto comentava sobre a personagem Heleninha, que enfrenta o alcoolismo na novela Vale Tudo.

"Eu fumei durante anos, e é um vício difícil de parar", iniciou Ana Maria Braga, que complementou: "Enquanto você não quer, não adianta as pessoas falarem. Você tem consciência de que faz mal, ela [Heleninha] tem consciência, como os fumantes têm consciência. Ninguém é burro de botar aquele monte de fumaça cheia de coisa ruim pro organismo e não saber que está fazendo mal", pontuou.

Em seguida, ela contou que a dependência no fumo é mais forte e contou o que fez para superar o vício. "Você precisa primeiro se conscientizar aqui [na cabeça], falar 'eu quero parar por alguma razão', e a minha razão foi viver. Então, eu quero viver ou morrer daqui para amanhã fumando como uma desesperada? E aí você tem que ter força de vontade", analisou Ana durante a conversa com Gil do Vigor.

Leia também: Ana Maria Braga manda recado ao vivo para Faustão após novos transplantes