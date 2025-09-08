CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Viagem
  2. Que luxo! Ana Maria Braga escolhe destino paradisíaco para curtir férias
Viagem / Férias!

Que luxo! Ana Maria Braga escolhe destino paradisíaco para curtir férias

A apresentadora Ana Maria Braga entrou de férias do Mais Você, da Globo, nesta segunda-feira, 8, e escolheu um destino paradisíaco para descansar

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 08/09/2025, às 11h07

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Ana Maria Braga
Ana Maria Braga - Foto: Reprodução/Instagram

A apresentadora Ana Maria Braga entrou de férias do Mais Você, da Globo, nesta segunda-feira, 8, e escolheu um destino paradisíaco no sul da Itália para descansar. Nos stories de seu perfil, a artista mostrou que está na cidade de Polignano a Mare, na região da Apúlia.

Durante o Mais Você, ela enviou um recado para a apresentadora Tati Machado, que está no comando do matinal durante sua folga. "Falando com você desse sol do meio-dia. Eu estou em Polignano a Mare com esse pessoal se refastelando nesse mar transparente numa praia de pedriscos lotadas".

"Todo mundo muito preocupado na vida. Quando eu vi tudo isso, eu pensei: 'Nossa, eu tenho que mandar um recado para a Tati Machado para ela se despreocupar'. Eu tenho certeza que você tá cuidando da casinha como ninguém."

Ana Maria Braga escolhe cidade italiana para curtir férias — Foto: Instagram
Ana Maria Braga escolhe cidade italiana para curtir férias — Foto: Instagram
Ana Maria Braga escolhe cidade italiana para curtir férias — Foto: Instagram
Ana Maria Braga escolhe cidade italiana para curtir férias — Foto: Instagram
Ana Maria Braga escolhe cidade italiana para curtir férias — Foto: Instagram
Ana Maria Braga escolhe cidade italiana para curtir férias — Foto: Instagram

Ana Maria Braga falou sobre sua luta contra o vício

Recentemente, Ana Maria Braga relembrou a época em que foi fumante. Durante o 'Mais Você', ela revelou as dificuldades que enfrentou para abandonar o cigarro no passado e compartilhou como viveu esse processo enquanto comentava sobre a personagem Heleninha, que enfrenta o alcoolismo na novela Vale Tudo.

"Eu fumei durante anos, e é um vício difícil de parar", iniciou Ana Maria Braga, que complementou: "Enquanto você não quer, não adianta as pessoas falarem. Você tem consciência de que faz mal, ela [Heleninha] tem consciência, como os fumantes têm consciência. Ninguém é burro de botar aquele monte de fumaça cheia de coisa ruim pro organismo e não saber que está fazendo mal", pontuou.

Em seguida, ela contou que a dependência no fumo é mais forte e contou o que fez para superar o vício.  "Você precisa primeiro se conscientizar aqui [na cabeça], falar 'eu quero parar por alguma razão', e a minha razão foi viver. Então, eu quero viver ou morrer daqui para amanhã fumando como uma desesperada? E aí você tem que ter força de vontade", analisou Ana durante a conversa com Gil do Vigor.

Leia também: Ana Maria Braga manda recado ao vivo para Faustão após novos transplantes

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

ana maria braga
Ana Maria Braga Ana Maria Braga   

Leia também

Descanso!

Mariana Rios e Juca Diniz - Foto: Reprodução / Instagram

Grávida, Mariana Rios mostra o barrigão em viagem à Bahia com o namorado

Descanso

Virginia Fonseca - Foto: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca se despede da Espanha após viagem com amigos: 'Estava precisando'

Amizade

Virginia Fonseca com seus amigos no início da Eurotrip - Foto: Reprodução / Instagram

Quem é quem na viagem de Virginia Fonseca? Ela foi para a Europa só com amigos

Uau!

Maíra Cardi exibe barrigão na Grécia - Reprodução/Instagram

Grávida, Maíra Cardi exibe barrigão em novas fotos de viagem à Grécia

Na Itália

Lore Improta e Léo Santana - Foto: Reprodução/Instagram

Lore Improta esbanja beleza durante passeio de barco com Léo Santana

Lindos

Susana Vieira posta foto com o filho - Foto: Reprodução/Instagram

Susana Vieira posta foto rara com o filho durante viagem: 'Meu amor maior'

Últimas notícias

Xuxa exibiu resultado de transplante capilar na chegada à festa de Luciano HuckXuxa Meneghel mostra cabelos mais cheios após transplante capilar: especialista detalha cuidados
Conheça 6 exposições que estarão em cartaz durante o mês de setembro em São Paulo6 exposições para aproveitar a cidade de São Paulo durante setembro - CARAS INDICA
José Leonardo com os padrinhosPadrinhos de José Leonardo encantam com recados no 1º aniversário do bebê
Ana Maria BragaQue luxo! Ana Maria Braga escolhe destino paradisíaco para curtir férias
Sabrina Sato com o pai, Omar RahalMédica explica como será a vida do pai de Sabrina Sato após alta: 'O desafio costuma ser...'
Afonso e Solange em Vale TudoAfonso merece final feliz com Solange em Vale Tudo? Vote e opine
Odete sofre atentadoVale Tudo: Saiba quem são os suspeitos do atentado de Odete Roitman
Odete Roitman (Debora Bloch) na novela Vale TudoLivro de Odete Roitman em Vale Tudo faz sucesso entre os leitores
Natasha Dantas e William BonnerNatasha Dantas mostra registros raros com William Bonner em aniversário de casamento
Vanessa Lopes revelou que quase perdeu a voz por conta do cigarro eletrônicoMédico alerta para vício relatado por Vanessa Lopes: 'Não podemos descartar o risco de câncer'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade