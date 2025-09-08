Neta de Ana Maria Braga completa 11 anos e impressiona com beleza

Em seu aniversário de 11 anos, neta de Ana Maria Braga ganha declaração da mãe, Mariana Maffei, na rede social e chama a atenção com aparência

A neta de Ana Maria Braga, Maria, que é a segunda filha de Mariana Maffei, está fazendo aniversário nesta sgeunda-feira, 08. Na rede social, a mãe da garota postou uma foto dela e compartilhou com os internautas que a herdeira está fazendo 11 anos.

Sorridente, Maria surgiu esbanjando sua beleza e charme. Claro que os seguidores logo notaram a semelhança da aniversariante com a mãe e também a encheram de elogios.

"Nossa Maria completa hoje seus onze anos sendo Maria. Neste ano me parece tudo especial pois na ocasião de seu nascimento também foi noite de lua cheia e também era segunda feira, dia da lua.

Mesmo com tanta lua aqui e ali Maria não é de veneta. Maria pisa firme no chão; sabe muito bem o que quer e o que não. Maria é fortaleza; nascida em dia de Maria, de todas elas, dia da natividade, hoje. Maria nossa bela menina, já com traços de menina-moça, me lembrando sempre do que é verdadeiro e autêntico e bonito na vida. Maria de muitas vidas; sei que essa existência não é nossa primeira e nem a última juntas! Aproveitemos o que de melhor a vida nos ensina pois é o que você nos ensina. Amo-te INFINITO! SIGA SEMPRE SENDO VOCÊ", escreveu Mariana.

Nos comentários, os internautas admiraram a moça. "Mari, ela é uma mini você! Desejo à Maria, toda a felicidade desse mundo!", disseram. "Parabéns pra essa encantadora menina. Está a cada dia mais linda", falaram.

Além de Maria, que é sua segunda filha, Mariana é mãe de Joana, Varuna e Hima. A filha da apresentadora é casada com o professor de yoga colombiano Badarik González, com quem está há mais de cinco anos junto. As herdeiras mais velhas, Joana e Maria, são da relação que viveu com Paschoal Feola. Mariana e o amado tiveram um casamento védico.

Vale lembrar que Ana Maria Braga está construindo uma grande casa sustentável para a filha. Nos últimos meses, Mariana Maffeis postou fotos revelando como anda a obra. Tempos atrás, ela já havia postado outros cliques da construção e dado alguns detalhes. "Para quem perguntou sobre sustentabilidade, além do uso da terra crua, investimos numa cisterna de captação de água de chuva para uso nas latrinas, lavagem geral e lavagem de roupas", contou.

Filha de Ana Maria Braga explica por que decidiu morar no interior

Mariana Maffeis revelou os motivos de sua ida para Botucatu, a 230 quilômetros de São Paulo. Em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, ela disse que tem sorte de poder decidir seu próprio estilo de vida e quer envelhecer da melhor maneira possível. Além disso, sua mudança para o interior ocorreu de forma natural.

"Eu estou com 41 anos, esses anos vamos acumulando gostos, escolhas, isso constrói um estilo de vida, mas não é uma coisa que você pode escolher como uma música, eu fui escolhida por esse estilo de vida", disse. "Tem a agricultura natural, estilo de vida saudável, e Botucatu foi eleita a melhor cidade para envelhecer", continuou. Leia mais o que ela falou aqui.