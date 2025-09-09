CARAS Brasil
  2. Tati Machado revela conselho de Ana Maria Braga antes de assumir o Mais Você
TV / Bastidores

Tati Machado revela conselho de Ana Maria Braga antes de assumir o Mais Você

Substituindo Ana Maria Braga no Mais Você, a apresentadora Tati Machado contou que recebeu um conselho especial da veterana: 'Não deixa'

por Rafaela Oliveira
Publicado em 09/09/2025, às 09h14

Tati Machado e Ana Maria Braga
A apresentadora Tati Machado assumiu uma missão bastante especial no início desta semana. Pelos próximos dias, a comunicadora estará à frente do 'Mais Você', da TV Globo, durante as férias de Ana Maria Braga, apresentadora titular da atração matinal.

Apesar de descrever Ana Maria como insubstituível, o desafio de comandar o programa em sua ausência foi aceito com muita alegria por Tati. Em entrevista à 'Glamour', a apresentadora contou que recebeu um conselho especial antes da veterana sair de férias.

"Eu quero ser como eu sou, e a Ana faz questão de falar isso pra mim. Ela me deu um conselho antes de sair de férias: ‘Tati, seja você, não abra mão disso. Não deixa que ninguém te molde, respeite os ambientes, faça as coisas do jeito que tem que fazer, mas não abra mão do seu DNA’. Receber um conselho desse da Ana Maria? Como é que eu não vou ser quem eu sou?", declarou ela.

"E isso, na verdade, é um conselho que ela sempre me deu. Quando eu contei pra ela que ia pro Dança [dos Famosos] foi isso que ela me falou. Quando eu contei pra ela que eu ia pro Saia Justa, a mesma coisa. Eu acho que é esse pacto que ela tem com ela, e por isso ela tá há tanto tempo na televisão", completou.

Tati Machado e Ana Maria Braga - Foto: Daniela Toviansky / Globo
Ainda durante o bate-papo com o veículo, Tati Machado falou sobre a confiança que Ana Maria Braga e toda a equipe do 'Mais Você' colocam em seu trabalho. "A gente sempre fica com um pouco de frio na barriga, né, gente? Eu sei da responsabilidade que é substituir uma Ana Maria Braga. Por isso que eu gosto de sempre reforçar que não tem como substituir a Ana Maria Braga, porque ela é, de fato, insubstituível", disse.

"Mas eu faço parte da família do Mais Você. Então, que bom que tem eu ali, que ela pode contar, que ela pode confiar, e que os meus chefes também podem confiar de tocar ali por essas semanas. Tem esse lugar da pressão, claro, eu me preocupo. Eu vou estar sendo muito mentirosa se falar que eu não me preocupo com o que o público acha. Todo mundo quer ser aceito, todo mundo quer ser validado", concluiu Tati Machado.

Tati Machado e Gil do Vigor comandam o Mais Você nas férias de Ana Maria Braga - Foto: Daniela Toviansky / Globo
Tati Machado revela se pretende engravidar novamente

A apresentadora Tati Machado abriu o coração sobre a maternidade em entrevista ao jornal O Globo, divulgada nesta segunda-feira, 8, e falou sobre planos de engravidar novamente. Ela e o marido, Bruno Monteiro, são pais de Rael, que morreu em maio de 2025, quando ela estava com 33 semanas de gestação.

Durante o papo, ela contou que quer ser mãe novamente, mas não por agora. "Eu sou mãe, só, infelizmente, não tenho ele aqui chorando enquanto dou entrevista (enxuga as lágrimas), mas quero muito, sem cobrança de quando, de como. Uma nova gestação vai ser lidar com muitos medos e receios, mas não abri mão de ter outro filho", disse ela, que completou: "A gravidez foi muito tranquila, eu amei estar grávida. Acho que isso talvez me encoraje a ser mãe de novo".

Leia também: Tati Machado fala sobre meses de luto após perder o filho e detalha mudança: 'Voltando'

Tati Machado - Foto: Daniela Toviansky / Globo
Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

