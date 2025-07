Alok posa com a esposa e os filhos durante viagem a Paris; veja as fotos

O DJ Alok e a médica Romana Novais estão viajando com os filhos, Ravi Novais, de cinco anos, e Raika Novais, de quatro anos, por Paris, na França

O DJ Alok e a médica Romana Novais estão viajando com os filhos, Ravi Novais, de cinco anos, e Raika Novais, de quatro anos, por Paris, na França. Nesta quinta-feira, 12, os papais compartilharam novas fotos da viagem e mostraram alguns passeios que fizeram por lá.

Nas imagens, o casal e os filhos surgem com looks confortáveis, mas cheios de estilo. Eles aproveitaram um passeio pela Disneyland de Paris e também foram fotografados nas proximidades do Palácio do Louvre, onde fica o famoso Museu do Louvre, lar da Mona Lisa. Na legenda, eles adicionaram apenas emojis de coração.

Nos comentários, fãs elogiaram: "Lindos demais! Deus abençoe sempre essa família encantadora!", disse uma. "Casal lindo com filhos lindos", falou outra. "O alok é rico e eu nem tô falando de dinheiro", escreveu uma terceira pessoa.

Ainda nos últimos dias, o DJ compartilhou os cliques ao lado da herdeira caçula e a menina encantou com todo seu charme. "Eu te amo minha bonequinha. My princess", escreveu Alok sobre Raika ser sua princesa. Nos comentários, os internautas babaram pela filha do artista. "Gente, que linda", disseram. "Que fofa, olha o sorriso", falaram outros.

Como é o apartamento da família em São Paulo?

Recentemente, Romana Novais mostrou as imagens de como é o apartamento duplex do casal em São Paulo. Depois de uma temporada nos Estados Unidos, eles voltaram a morar no Brasil e estão acomodados em um apartamento luxuoso na capital paulista.

As fotos mostram que o foi decorado em estilo clean, com direito a móveis brancos e grandes janelas para receber iluminação natural. Veja as fotos clicando aqui!

