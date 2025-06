Esposa de Alok exibe detalhes da decoração de seu apartamento em SP

Veja como é a decoração do apartamento duplex de Alok em São Paulo. O local tem decoração clean

Esposa do DJ Alok, a médica Romana Novais mostrou as imagens de como é o apartamento duplex do casal em São Paulo. Depois de uma temporada nos Estados Unidos, eles voltaram ao Brasil e estão acomodados em um apartamento luxuoso na capital paulista.

Nesta sexta-feira, 20, Romana exibiu imagens da decoração do imóvel. O local foi decorado em estilo clean, com direito a móveis brancos e grandes janelas para receber iluminação natural.

Confira as fotos:

Veja como é a casa de Alok e Romana nos Estados Unidos

O DJ Alok e sua família passaram uma temporada em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Então, eles se mudaram para uma casa sofisticada. Inclusive, Romana revelou alguns detalhes de como é a decoração do novo lar deles.

"Já fazia parte dos nossos planos, ter esse momento, ter uma base fora. O Alok fica mais fora do que no Brasil, por conta da carreira internacional dele, a gente queria vir mais com ele no lugar dele ficar indo para o Brasil. A gente vai deixar fluir agora e ver como vai se adaptar", disse ela.

A esposa de Alok destacou que a casa fica em uma propriedade com bastante natureza ao redor, que é algo que eles valorizam. Além disso, ela mostrou que a decoração da casa é no estilo clean, com móveis em tons claros ou de madeira.

Nova casa de Alok e Romana Novais nos EUA

