LISTA: Os 10 shows que reuniram multidões na Praia de Copacabana

No clima para o grande show de Lady Gaga no Rio de Janeiro, relembre 10 famosos que atraíram milhares de fãs para a Praia de Copacabana

No próximo 3 de maio, a Praia de Copacabana volta a ser cenário de um grande espetáculo internacional: No Rio de Janeiro, Lady Gaga apresentará um show gratuito que promete reunir uma multidão de fãs.

Desde a década de 1990, a orla de Copacabana se tornou parada obrigatória para megashows gratuitos, que agitam o Brasil como um todo. E para entrar no clima, a CARAS Brasil te convida a relembrar as noites (e madrugadas!) inesquecíveis que agitaram o cartão-postal mais querido do Brasil!

Jorge Ben Jor (1993)

A Praia de Copacabana foi palco de um encontro muito especial e marcante no Ano Novo de 1993. Jorge Ben Jor fez a festa para uma multidão de cerca de 3 milhões de pessoas, e ainda chamou o icônico Tim Maia ao palco para uma mistura inesquecível de samba, funk e soul. Esse show foi o primeiro da virada em Copacabana, marcando o início de uma tradição de grandes apresentações na orla carioca.

Jorge Ben Jor. Foto: Getty Images

Rod Stewart (1994)

O cantor britânico Rod Stewart foi o pioneiro a realizar um show gratuito de grande porte na Praia de Copacabana. Na virada de 1994 para 1995, o famoso reuniu aproximadamente 4,2 milhões de pessoas, segundo estimativas da época. A apresentação entrou para o Guinness Book como o maior show gratuito já realizado até então.

Rod Stewart. Foto: Getty Images

Lenny Kravitz (2005)

Em 2005, o cantor norte-americano Lenny Kravitz foi o nome internacional que sacudiu Copacabana. Fazendo parte das comemorações pelos 440 anos da cidade do Rio de Janeiro, ele se apresentou gratuitamente para um público estimado em mais de 300 mil pessoas, em um palco montado em frente ao clássico Hotel Copacabana Palace.

Lenny Kravitz. Foto: Getty Images

Rolling Stones (2006)

A banda Rolling Stones colocou o Rio de Janeiro no mapa das maiores apresentações ao ar livre da história. Com duas horas de duração, o show gratuito atraiu cerca de 1,5 milhão de pessoas, sendo o maior público da carreira da banda. Além disso, foi a única apresentação dos artistas no Brasil durante a turnê “A Bigger Bang World Tour”.

Ivete Sangalo (2007)

Ivete Sangalo celebrou seu aniversário de 35 anos com um show especial na Praia de Copacabana. Reunindo 450 mil fãs, a cantora não escondeu sua felicidade, dizendo que comemorar seu aniversário no Rio era um grande presente.

Ivete Sangalo. Foto: Getty Images

Roberto Carlos (2010)

Roberto Carlos também fez história na Praia de Copacabana. Em seu especial de fim de ano, o Rei reuniu uma multidão de 500 mil a 1 milhão de pessoas. Cantando por quase duas horas, Roberto emocionou a todos com seus maiores sucessos, transformando a noite em um verdadeiro espetáculo para os fãs de todas as idades.

Stevie Wonder (2012)

O lendário Stevie Wonder se apresentou na Praia de Copacabana em 2012, como parte das celebrações de fim de ano. O show reuniu um público estimado em dois milhões de pessoas, que se emocionaram com os clássicos do artista. A apresentação contou ainda com a presença especial de Gilberto Gil no palco, tornando a noite ainda mais memorável.

Stevie Wonder. Foto: Getty Images

Anitta (2018)

Em 2018 foi a vez de Anitta assumir o desafio de animar a multidão no Réveillon. A Poderosa transformou a festa da virada em um verdadeiro baile funk. Com um público estimado em 2,4 milhões de pessoas, segundo a Prefeitura do Rio, Anitta não deixou ninguém parado e elevou a festa a um nível internacional.

Alok (2023)

Chamado de "show do século", a apresentação de Alok em 2023 nas areias de Copacabana fez história em grande estilo. Em comemoração aos 100 anos do Copacabana Palace, o evento contou com um show de luzes impressionante, 12 andares de LED e um palco inovador em 360º. A performance atraiu cerca de 1 milhão de pessoas e teve uma transmissão ao vivo pelo Multishow e Globoplay.

Madonna (2024)

Em maio de 2024, Madonna encerrou sua turnê "The Celebration Tour", que comemorou seus 40 anos de carreira, com um show gratuito na Praia de Copacabana. A estrutura montada para o evento foi uma das maiores já vistas no local, com diversas torres de som e luz. O show reuniu cerca de 1,6 milhão de pessoas, segundo estimativas oficiais. Durante a apresentação, Madonna dividiu o palco com artistas brasileiros de peso, como Pabllo Vittar e Anitta, tornando a noite ainda mais inesquecível para os fãs.

