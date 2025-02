Romana Novais é pega de surpresa com resposta inesperada da filha sobre Alok

Esposa de Alok, Romana Novais emocionou os seguidores ao exibir os motivos que sua filha, Raika, acredita que levaram a mãe a se casar: "Muito"

Nesta sexta-feira, 14, Romana Novais divertiu os seguidores ao compartilhar um diálogo inesperado com sua filha, Raika, de 4 anos. A pequena, fruto de seu casamento com Alok, quis saber por que a mãe escolheu se casar com o DJ. Em resposta, a influenciadora resolveu inverter a pergunta e surpreendeu com a reação da menina.

"Por que a mamãe casou com o papai?", questionou Romana. "Ele é muito educado, inteligente e muito cheiroso!", respondeu Raika. "O papai ele é muito gentil, ajuda as pessoas, é generoso, trata a mamãe igual uma princesa", acrescentou a médica.

Vale lembrar que, além de Raika, Romana e Alok também são pais de Ravi, de 5 anos de idade.

Festa de aniversário

Em dezembro, Romana Novais e Alok comemoram o aniversário da filha caçula, Raika, que completou quatro anos. Em postagem no Instagram, a influenciadora mostrou um pouco da comemoração que aconteceu em Dubai.

Nos registros, é possível ver uma mesa temática com vários docinhos cor de rosa. Além disso, a decoração foi feita com vários balões também na mesma cor. "Minha bonequinha, meu pedido é proteção! Que Deus te proteja e te abençoe. Conta com mamãe para tudo nessa vida! Te amo, feliz aniversário!", escreveu a médica no stories.

Ainda mais tarde, ela fez um post celebrando a data mais uma vez: “Filha, eu só agradeço e peço a proteção de Deus, que ele te proteja por onde você andar, que você tenha saúde e seja infinitamente feliz! Sabedoria para papai e mamãe te criar nessa vida! Que você seja sempre essa menininha doce, carinhosa, delicada… Te amo meu amor. Conta com a mamãe para tudo nessa vida! Feliz aniversário e vamos aproveitar a nossa viagem porque só está começando”, disse a mamãe coruja.

“Quem acompanhou o nascimento da Raika sabe que essa data além de celebrar é de refletir também sobre a misericórdia do Senhor na nossa vida. Ter ela é um milagre! Obrigada Deus”, terminou a declaração. Veja os detalhes!

