Viúva e filhas de Silvio Santos entram para a lista dos mais ricos do Brasil

Viúva e filhas de Silvio Santos estão juntas na lista das mulheres mais ricas do Brasil. Saiba qual é o valor do patrimônio delas

A viúva e as filhas de Silvio Santos entraram para a lista dos mais ricos do Brasil. Nesta semana, a revista Forbes, conhecida por divulgar rankings de vários tipos, revelou quais são os bilionários brasileiros e a família Abravanel apareceu brilhando no meio de nomes do mundo dos negócios.

De acordo com a publicação, Íris Abravanel e as herdeiras do apresentador - Cintia Abravanel, Silvia Abravanel, Patricia Abravanel, Daniela Beyruti, Rebeca Abravanel e Renata Abravanel - apareceram ocupando a mesma posição na lista pela primeira vez. Isso porque elas herdaram a fortuna que era de Silvio Santos. Juntas, elas possuem a fortuna estimada de R$ 6,4 milhões.

Depois da morte do apresentador, a viúva e as filhas herderam os negócios dele no ramo do varejo, da hotelaria, dos cosméticos e também a emissora de TV, o SBT.

Saiba quais mulheres brasileiras ocupam o Top 10 das mulheres mais ricas do país:

1 - Vicky Sarfati Safra e família - Patrimônio: R$ 120,5 bilhões

2 - Maria Helena Moraes Scripilliti e família - Patrimônio: R$ 26, 8 bilhões

3 - Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela - Patrimônio: R$ 9,8 bilhões

4 - Anne Werninghaus - Patrimônio: R$ 9,1 bilhões

5 - Cristina Helena Junqueira - Patrimônio: R$ 8,7 bilhões

6 - Neide Helena de Moraes - Patrimônio: R$ 8,4 bilhões

7 - Vera Rechulski Santo Domingo - Patrimônio: R$ 7,1 bilhões

8 - Dora Voigt de Assis - Patrimônio: R$ 6,6 bilhões

9. Lívia Voigt - Patrimônio: R$ 6,6 bilhões

10 - Lucia Borges Maggi - Patrimônio: R$ 6,6 bilhões

Causa da morte de Silvio Santos

A causa da morte de Silvio Santos foi revelada pelo Hospital Albert Einstein no último boletim divulgado pela instituição. Após o anúncio da morte do comunicador em 17 de agosto de 2024, pela própria emissora na rede social, o local onde ele estava internado, desde o início de agosto, falou o motivo do falecimento.

O dono do SBT morreu por conta de uma broncopneumonia após infecção por influenza e a partida aconteceu às 4h50 da manhã.

"O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Senor Abravanel, o Silvio Santos, aos 93 anos de idade, no dia de hoje, 17 de agosto de 2024, às 4h50, em decorrência de broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1). O hospital se solidariza com a família e todos que sofrem com a perda", divulgaram.

É bom lembrar que, em julho, Silvio Santos foi levado ao hospital para o tratamento de um quadro de H1N1 e chegou a receber alta hospitalar. Porém, no início deste mês, ele retornou ao centro médico para mais exames e ficou internado.

O anúncio do falecimento de Senor Abravanel foi dado nesta manhã no X, antigo Twitter, do SBT. "Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em Paz que você sempre será eterno em nossos corações".

Filha de Silvio Santos com os netos

A artista plástica Cintia Abravanel, que é a filha mais velha de Silvio Santos, aproveitou o dia de sábado ao lado da família. Ela foi acompanhar a festa junina dos 4 netos e posou sorridente ao lado das crianças.

Cintia compartilhou a foto ao lado das crianças em uma escadaria. As crianças são: Matheus e Luiza, filhos de Vivian Abravanel, e Miguel e Davi, herdeiros de Ligia Abravanel.

Vale lembrar que Cintia teve 3 filhos: Tiago Abravanel, Vivian e Ligia.

