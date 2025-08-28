Viúva e filhas de Silvio Santos entram para a lista dos mais ricos do Brasil

Viúva e filhas de Silvio Santos estão juntas na lista das mulheres mais ricas do Brasil. Saiba qual é o valor do patrimônio delas
A viúva e as filhas de Silvio Santos entraram para a lista dos mais ricos do Brasil. Nesta semana, a revista Forbes, conhecida por divulgar rankings de vários tipos, revelou quais são os bilionários brasileiros e a família Abravanel apareceu brilhando no meio de nomes do mundo dos negócios.
De acordo com a publicação, Íris Abravanel e as herdeiras do apresentador - Cintia Abravanel, Silvia Abravanel, Patricia Abravanel, Daniela Beyruti, Rebeca Abravanel e Renata Abravanel - apareceram ocupando a mesma posição na lista pela primeira vez. Isso porque elas herdaram a fortuna que era de Silvio Santos. Juntas, elas possuem a fortuna estimada de R$ 6,4 milhões.
Depois da morte do apresentador, a viúva e as filhas herderam os negócios dele no ramo do varejo, da hotelaria, dos cosméticos e também a emissora de TV, o SBT.
1 - Vicky Sarfati Safra e família - Patrimônio: R$ 120,5 bilhões
2 - Maria Helena Moraes Scripilliti e família - Patrimônio: R$ 26, 8 bilhões
3 - Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela - Patrimônio: R$ 9,8 bilhões
4 - Anne Werninghaus - Patrimônio: R$ 9,1 bilhões
5 - Cristina Helena Junqueira - Patrimônio: R$ 8,7 bilhões
6 - Neide Helena de Moraes - Patrimônio: R$ 8,4 bilhões
7 - Vera Rechulski Santo Domingo - Patrimônio: R$ 7,1 bilhões
8 - Dora Voigt de Assis - Patrimônio: R$ 6,6 bilhões
9. Lívia Voigt - Patrimônio: R$ 6,6 bilhões
10 - Lucia Borges Maggi - Patrimônio: R$ 6,6 bilhões
A causa da morte de Silvio Santos foi revelada pelo Hospital Albert Einstein no último boletim divulgado pela instituição. Após o anúncio da morte do comunicador em 17 de agosto de 2024, pela própria emissora na rede social, o local onde ele estava internado, desde o início de agosto, falou o motivo do falecimento.
O dono do SBT morreu por conta de uma broncopneumonia após infecção por influenza e a partida aconteceu às 4h50 da manhã.
"O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Senor Abravanel, o Silvio Santos, aos 93 anos de idade, no dia de hoje, 17 de agosto de 2024, às 4h50, em decorrência de broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1). O hospital se solidariza com a família e todos que sofrem com a perda", divulgaram.
É bom lembrar que, em julho, Silvio Santos foi levado ao hospital para o tratamento de um quadro de H1N1 e chegou a receber alta hospitalar. Porém, no início deste mês, ele retornou ao centro médico para mais exames e ficou internado.
O anúncio do falecimento de Senor Abravanel foi dado nesta manhã no X, antigo Twitter, do SBT. "Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em Paz que você sempre será eterno em nossos corações".
Leia também: Filhas de Silvio Santos marcam presença em homenagem ao apresentador
A artista plástica Cintia Abravanel, que é a filha mais velha de Silvio Santos, aproveitou o dia de sábado ao lado da família. Ela foi acompanhar a festa junina dos 4 netos e posou sorridente ao lado das crianças.
Cintia compartilhou a foto ao lado das crianças em uma escadaria. As crianças são: Matheus e Luiza, filhos de Vivian Abravanel, e Miguel e Davi, herdeiros de Ligia Abravanel.
Vale lembrar que Cintia teve 3 filhos: Tiago Abravanel, Vivian e Ligia.
Ver essa foto no Instagram
Leia também: Filha de Silvio Santos abre o jogo sobre relação com o pai: 'Foi difícil'
Paulo, o Apostolo
Atriz Anna Melo fala sobre fé nos bastidores da Record e revela impacto: 'Transformador'
|Wanessa Camargo anuncia o projeto Lado B: ‘É um presente’
|Zé Felipe comenta sobre retorno ao sertanejo: "Saudades"
|Beatriz Reis se destaca na Globo e ganha novo quadro no 'Encontro'
|7 produtos indicados para combater a queda de cabelo
|Duda Nagle compartilha foto com nova namorada e faz declaração: 'Felizardo'
|Gastronomia do Restaurante Ibérico surpreende na temporada CARAS Inverno 2025
|Fabiula Nascimento fala dos desafios da mulher moderna: 'Poder de transformação'
|Viúva e filhas de Silvio Santos entram para a lista dos mais ricos do Brasil
|Marido de Simone Mendes se derrete com homenagem da cantora: 'Nada a pedir'
|Paola Carosella: 5 dicas de cozinha para não errar e arrasar nas receitas