Filhas de Silvio Santos marcam presença em homenagem ao apresentador

Cintia Abravanel, Daniela Beyruti e Renata Abravanel prestigiam abertura da Caravana do Silvinho, homenagem a Silvio Santos, no Jardim Botânico de SP

Três das filhas de Silvio Santos, Cintia Abravanel (62), Daniela Beyruti (49) e Renata Abravanel (39), marcaram presença na noite desta quinta‑feira, 14, na abertura da exposição Caravana do Silvinho, no Jardim Botânico de São Paulo.

Idealizado pela família e pelo Grupo Silvio Santos, o projeto foi concebido como uma caravana artística itinerante, que percorre espaços públicos e de grande circulação para conectar diferentes públicos à trajetória do comunicador. A mostra homenageia o apresentador com 45 esculturas do personagem Silvinho, produzidas em fibra de vidro e customizadas por artistas de diferentes regiões do país.

As peças, com cerca de 1,60 m, foram selecionadas via edital e trazem intervenções autorais que reinterpretaram o ícone popular criado a partir da imagem de Silvio.

Na noite de abertura, o Jardim Botânico recebeu a primeira visita ao circuito com a presença das três herdeiras e convidados. Elas percorreram parte do trajeto das peças, distribuídas em pontos de passagem do parque, e registraram a abertura oficial da mostra.

Foto: Clayton Felizardo / Brazilnews

Foto: Clayton Felizardo / Brazilnews

Foto: Clayton Felizardo / Brazilnews

Foto: Clayton Felizardo / Brazilnews

Foto: Clayton Felizardo / Brazilnews

Foto: Clayton Felizardo / Brazilnews

Foto: Clayton Felizardo / Brazilnews

Sobre a Caravana do SIlvinho

Em cartaz de 15/8 a 14/9, a mostra pode ser visitada de segunda a sexta, das 9h às 16h (permanência até 17h) e aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h (permanência até 18h); ingressos a R$ 19,90 e R$ 39,90.

Na etapa paulistana, as obras ficam espalhadas pelo parque. A proposta da caravana é que, após o período no Jardim Botânico, o conjunto siga para novos endereços (como shoppings e espaços culturais) mantendo o caráter itinerante e ampliando o acesso à homenagem.

