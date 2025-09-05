Veja as datas de estreia dos próximos episódios de 'Bon Appétit, Vossa Majestade' na Netflix

Saiba as datas de lançamento de todos os episódios de Bon Appétit, Vossa Majestade, o novo dorama da Netflix estrelado por Lim Yoona e Lee Chae Min

O dorama sul-coreano 'Bon Appétit, Vossa Majestade', disponível na Netflix, segue conquistando o público internacional e registrando recordes de audiência desde sua estreia. Protagonizada por Lim Yoona, integrante do 'Girls’ Generation', e Lee Chae Min, a série é uma adaptação da web novel Sobrevivendo como o Chef de Yeonsan Gun, de Park Kook Jae.

A trama acompanha Yeon Ji Yeong (Yoona), uma chef de cozinha dos tempos modernos transportada para a Dinastia Joseon, diretamente para a corte do Rei Yi Heon (Chae Min), um jovem monarca traumatizado pela morte da mãe e que busca vingança contra oficiais corruptos. Mesmo com apenas quatro episódios lançados, o dorama já quebrou recordes de audiência pela tvN.

O capítulo mais recente registrou 11,4% na área metropolitana de Seul, com pico de 13,6%, e uma classificação nacional média de 11,1%, atingindo o primeiro lugar em todos os canais durante seu horário de exibição. Dados da Nielsen Korea apontam que a série é popular entre homens e mulheres de 20 a 40 anos, alcançando uma classificação média nacional de 4,5%, pico de 5,3% e média de 4% em Seul.

Quais as datas de lançamento dos próximos episódios?

Ao todo, Bon Appétit, Vossa Majestade terá 12 episódios, com lançamentos semanais na Netflix no Brasil aos sábados e domingos. As datas dos próximos episódios são:

Episódio 5 — 6 de setembro;

Episódio 6 — 7 de setembro;

Episódio 7 — 13 de setembro;

Episódio 8 — 14 de setembro;

Episódio 9 — 20 de setembro;

Episódio 10 — 21 de setembro;

Episódio 11 — 27 de setembro;

Episódio 12 — 28 de setembro.

Lee Chae Min: outros doramas na Netflix interpretados pelo ator

Com o sucesso de Bon Appétit, Vossa Majestade na Netflix, o ator sul-coreano Lee Chae Min conquistou novos fãs. No entanto, o destaque do artista não é recente, pois ele possui uma carreira consolidada na atuação sul-coreana. Conheça outros trabalhos de Lee Chae Min, que interpreta o Rei Yi, para adicionar à sua lista!

