Lee Chae Min: Conheça 3 doramas na Netflix interpretados pelo ator

Além do famoso ‘Bon Appétit, Vossa Majestade’, confira mais doramas na Netflix interpretados por Lee Chae Min para adicionar em sua lista!

Com o grande sucesso e repercussão de Bon Appétit, Vossa Majestade, na Netflix, o ator sul-coreano Lee Chae Min ganhou novos fãs. O sucesso do artista não é algo recente, vem de uma carreira bem consolidada no mundo da atuação sul-coreana. Conheça mais alguns trabalhos do ator de Rei Yi para adicionar à sua lista!

1 - Intensivão do amor

A trama, lançada em 2023, acompanhou a história de uma mulher que enfrenta o cenário competitivo da educação privada. Nam Haeng Sun (Jeon Do Yeon), uma atleta nacional, que sempre tentou de tudo para proporcionar uma boa educação para sua filha adotiva.

Um de seus objetivos, era que a mais nova conseguisse uma vaga para entrar no curso mais requisitado pelos estudantes, ministrado por Choi Chi-Yeol (Jung Kyung Ho).

A grande questão, é que ela e Choi Chi-Yeol não se dão bem, já que a vida de ambos virou de cabeça pra baixo quando se conheceram. E é claro, os dois se odeiam, até lidarem com algumas situações juntos.

2 - Hierarchy

A série, lançada em 2024, narrou a chegada de Kang-ha (Lee Chae Min), um novo aluno, em um colégio reservado apenas para a elite coreana, a Jooshin High School. A escola tem o costume de escolher quem pode se matricular, analisando desde o nascimento.

Mesmo escola sendo extremamente elitizada, os alunos viviam em sua própria hierarquia dentro do sistema de ensino. Apenas os melhores alunos dominam os corredores, mas tudo se transforma com a chegada do novo aluno, que abalou a estrutura escolar.

3 - Vejo você na próxima vida

O sucesso da Netflix de 2023, contou a história de Ban Ji-eun (Shin Hye-sun), uma mulher que possui o poder de reencarnar e lembrar de tudo o que aconteceu em suas vidas passadas. Mesmo sendo um super-poder incrível, ela não gosta de ter todas essas memórias e não conseguir se esquecer de nenhuma delas.

Até que em alguma de suas vidas, a mulher acreditou ter encontrado sua alma gêmea Mun Seo-ha (Ahn Bo-hyun), um homem muito traumatizado pelas perdas que sofreu no passado.

Apesar de tudo estar indo bem, a vida de Ban está chegando ao fim, então ela fará de tudo para reencontrar o seu amor em sua próxima reencarnação.

