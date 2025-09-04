7 doramas imperdíveis para assistir na Netflix - CARAS Indica

Com tramas bem diversas, a CARAS Brasil indica 7 produções de doramas disponíveis na Netflix para assistir e deixar se envolver

Doramas são séries asiáticas que conquistaram o coração do brasileiro por terem tramas variadas e com temas que vão de amor até thrillers mais envolventes. Se tornando um fenômeno, vários deles estão disponíveis para serem assistidos relaxando de um dia longo. A CARAS Brasil separa sete destes que você pode encontrar na Netflix.

Na direção do Amor

Ki Seon-gyeom (Yim Si-wan) é um atleta promissor que decide abandonar sua carreira de corredor após um evento polêmico. Ele então conhece Oh Mi-joo (Shin Se-kyung), uma tradutora de legendas de filmes que é sua total oposição: ela se expressa livremente e não hesita em lutar por suas crenças. A trama explora o relacionamento dos dois, que aprendem a se comunicar e a se entender em um mundo que tenta, a todo custo, moldá-los.

Quando o Telefone Toca

Este dorama de suspense conta a história de BaekSa-eon (YooYeon-seok), um político ambicioso, e sua esposa, Hong Hui-ju (Chae Soo-bin), que é muda. O casamento deles é, na verdade, um acordo de fachada, mas tudo muda quando um sequestrador liga para Sa-eon e exige que ele obedeça às suas ordens para salvar sua esposa. O casal é forçado a trabalhar junto para desvendar o mistério e enfrentar os segredos sombrios de seu passado.

A Lição

MoonDong-eun (Song Hye-kyo) é uma mulher que, na adolescência, foi vítima de bullying brutal por seus colegas. Após anos de sofrimento, ela planeja uma vingança elaborada contra seus agressores. Para isso, ela conta com a ajuda de JooYeo-jeong (Lee Do-hyun), um médico de um hospital de cirurgia plástica que a apoia em seu plano. A série é um suspense de vingança que mostra como as feridas do passado moldam o futuro de uma pessoa.

O Amor Mora ao Lado

Neste dorama, BaeSeok-ryu (Jung So-min) decide recomeçar a vida depois de enfrentar dificuldades. Ela então reencontra ChoiSeung-hyo (Jung Hae-in), um amigo de infância que se tornou um arquiteto de sucesso. A trama acompanha o reencontro dos dois, que precisam superar traumas do passado e lidar com suas inseguranças para dar uma segunda chance ao amor.

De Volta às Raízes

Jo Sam-dal (ShinHye-sun) é uma fotógrafa de moda que perde tudo e volta à sua cidade natal na Ilha de Jeju. Lá, ela reencontra Cho Yong-pil (Ji Chang-wook), seu amigo de infância que se tornou meteorologista. Apesar de terem se afastado no passado devido a um mal-entendido, a convivência e as memórias da infância reacendem o sentimento entre eles. O dorama aborda temas como a importância da família, amizade e a busca por si.

Se a Vida Te Der Tangerinas

Passado na década de 1950, na Ilha de Jeju, o dorama segue a história de amor entre a rebelde Ae-soon (IU) e o gentil Gwan-sik (Park Bo-gum). Ae-soon é uma garota que sonha em conhecer o mundo, enquanto Gwan-sik é um garoto que ama a ilha e está sempre ao lado dela. A série retrata a jornada do casal, que enfrenta as adversidades da vida e da época, e mostra a beleza de um amor simples e perseverante.

