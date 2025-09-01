Orgulho e Preconceito: Saiba mais sobre a nova série da Netflix

Confira tudo que precisa saber sobre a nova minissérie de 'Orgulho e Preconceito', romance clássico de Jane Austen, adaptado pela Netflix

A nova adaptação de Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, já teve início nos estúdios da Netflix. A nova minissérie conta com seis episódios e prometeu desbancar outras produções do mesmo segmento, como Bridgerton e The Crown. O romance de época estreia em 2026, e conta com grandes nomes no elenco.

O Serviço de streaming prometeu uma adaptação fiel à obra original de grande sucesso, de 1813. A produção busca agradar os antigos fãs e atrair uma nova geração de espectadores. Apesar disso, a minissérie já gerou expectativa nos admiradores da obra, já que será dirigida por Euros Lyn e escrita pela autora best-seller Dolly Alderton.

O diretor afirmou que apesar de continuar fiel à obra original, pretendia trazer um tom de modernidade para a adaptação. Ele escolheu aproveitar a narrativa atemporal, que aborda temas como diferenças de classe e a importância de superar preconceitos pessoais. “Esta é uma oportunidade única de explorar as complexidades do amor , da família e da sociedade, mantendo-se fiel à voz observadora e brincalhona de Jane Austen”, comentou Euros, diretor de Doctor Who.

“Mal posso esperar para reapresentar esses personagens hilários e complexos para aqueles que consideram Orgulho e Preconceito seu livro favorito e para aqueles que ainda não conheceram sua Lizzie e Darcy”, escreveu Dolly em suas redes sociais, após afirmar que atuar como roteirista e autora da nova produção foi um “verdadeiro privilégio”.

O elenco da nova série

A história foi protagonizada por Emma Corrin, que interpretou Elizabeth Bennet, e por Jack Lowden, que deu vida ao famoso Sr. Darcy. Olivia Colman, vencedora do Oscar por A Favorita, esteve presente como Sra. Bennet.

Emma demonstrou grande empolgação ao receber o papel da grande protagonista. “Interpretar esta personagem icônica, ao lado de Olivia e Jack, com os roteiros fenomenais de Dolly, é uma verdadeira honra. Mal posso esperar para que uma nova geração se apaixone por esta história novamente”, contou ela ao Deadline.

O elenco também conta com outros grandes nomes do cinema como Freya Mavor, Daryl McCormack, Rufus Sewell, Louis Partridge, Fiona Shaw, Siena Kelly e Jamie Demetriou, que estiveram presentes ao longo da narrativa.

