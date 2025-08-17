Um ano da morte de Silvio Santos: Veja homenagens tocantes para o apresentador

Dono do SBT, Silvio Santos morreu há um ano e foi homenageado por pessoas especiais de sua emissora de TV

O apresentador Silvio Santos morreu há um ano e deixou muita saudade. Neste domingo, 17, ele recebeu diversas homenagens nas redes sociais, incluindo declarações de sua filha Silvia Abravanel e também de funcionários do SBT, como Ratinho e Christina Rocha.

Em seu perfil no Instagram, Silvia relembrou uma foto antiga com o pai e falou sobre a saudade que sente dele desde sua partida. "Um ano sem você aqui; um dia difícil mas também um dia de muita gratidão pois sei que estás ao lado de Deus pai. Jamais estaremos longe pois o amor do coração sempre nos uniu e assim será até nosso reencontro. Com muito carinho de sua filha Silvinha", disse ela.

Por sua vez, Ratinho falou sobre o legado que Silvio Santos deixou na TV brasileira. "Hoje completa um ano da sua partida, meu eterno amigo Silvio Santos. A saudade é imensa, mas o seu legado permanece vivo em cada gesto e em cada palavra que nos deixou. Seguimos honrando sua memória, levando carinho e dedicação a todos os nossos telespectadores, como você sempre nos ensinou com sabedoria. Obrigado por tudo, você será sempre inesquecível", declarou.

Por fim, Christina Rocha falou sobre o que pensou ao lembrar do primeiro ano da morte do ex-patrão. "E já se passou 1 ano… Quanta coisa vivenciei com você… Quantas histórias, exemplos e atitudes aprendi com você… nem parece que você se foi… Sexta-feira agora na gravação comentei com algumas pessoas exatamente isso… Quando a pessoa passa na vida como você passou Silvio, jamais será apagado ou esquecido… parece que você tirou férias e está em Orlando com aquelas bermudas coloridas para qualquer dia desses voltar e recomeçar a gravar… Você sempre vai estar presente em nossas vidas… mas que você faz uma falta danada faz viu? Muita saudade…", afirmou.

Causa da morte de Silvio Santos

A causa da morte de Silvio Santos foi revelada pelo Hospital Albert Einstein no último boletim divulgado pela instituição. Após o anúncio da morte do comunicador em 17 de agosto de 2024, pela própria emissora na rede social, o local onde ele estava internado, desde o início de agosto, falou o motivo do falecimento.

O dono do SBT morreu por conta de uma broncopneumonia após infecção por influenza e a partida aconteceu às 4h50 da manhã.

"O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Senor Abravanel, o Silvio Santos, aos 93 anos de idade, no dia de hoje, 17 de agosto de 2024, às 4h50, em decorrência de broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1). O hospital se solidariza com a família e todos que sofrem com a perda", divulgaram.

É bom lembrar que, em julho, Silvio Santos foi levado ao hospital para o tratamento de um quadro de H1N1 e chegou a receber alta hospitalar. Porém, no início deste mês, ele retornou ao centro médico para mais exames e ficou internado.

O anúncio do falecimento de Senor Abravanel foi dado nesta manhã no X, antigo Twitter, do SBT. "Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em Paz que você sempre será eterno em nossos corações".

Filha de Silvio Santos com os netos

A artista plástica Cintia Abravanel, que é a filha mais velha de Silvio Santos, aproveitou o dia de sábado ao lado da família. Ela foi acompanhar a festa junina dos 4 netos e posou sorridente ao lado das crianças.

Cintia compartilhou a foto ao lado das crianças em uma escadaria. As crianças são: Matheus e Luiza, filhos de Vivian Abravanel, e Miguel e Davi, herdeiros de Ligia Abravanel.

Vale lembrar que Cintia teve 3 filhos: Tiago Abravanel, Vivian e Ligia.

