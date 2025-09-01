Tati Machado fala sobre meses de luto após perder o filho e detalha mudança: 'Voltando'

A apresentadora Tati Machado fez um novo desabafo sobre o período em que esteve no Rio de Janeiro após perder seu bebê, Rael, aos 8 meses de gestação

A apresentadora Tati Machado fez um novo desabafo neste domingo, 31, sobre o período em que esteve no Rio de Janeiro após perder seu bebê, Rael, aos 8 meses de gestação. Ela e o marido, Bruno Monteiro, decidiram se mudar de São Paulo em busca do apoio da família e dos amigos para enfrentar esse momento difícil. A perda ocorreu em maio de 2025, quando ela estava com 33 semanas de gravidez.

"Obrigada meu Rio. Desde que tudo aconteceu, eu e Bruno saímos de São Paulo e viemos pro nosso refúgio, pro Rio de Janeiro. Quem me acompanha sabe que mesmo depois de três anos morando em São Paulo, toda hora que posso volto pra casa. Dessa vez a escolha foi pra ficarmos perto da família e dos amigos. E foi certeira", iniciou Tati na legenda da publicação.

"Foi aqui que enfrentamos todas as fases do luto. Lembro que no começo, ainda sem sair muito de casa, nossa grande atração era andar de bicicleta pela orla de Copacabana tarde da noite. Até que virou uma praia, uma ida ao shopping, teatro, restaurante… literalmente um dia de cada vez, uma hora de cada vez. E não que ainda não seja assim, mas agora alguns pedaços tão no lugar, sabe? Foram quatro meses intensos e importantes, de muito crescimento. E, curiosamente, volto pra São Paulo justamente no último dia de agosto, meu mês. Essa vida….", complementou.

"Tô aqui escrevendo pra vocês enquanto estamos na estrada. Agora eu, mozão e Mauro [seu cachorro]. Obrigada ao meu país Rio de Janeiro por me ajudar a não esquecer quem eu sou. Obrigada a nossa família por tantos momentos especiais juntos. Obrigada aos nossos amigos, que mesmo sem terem o que dizer, souberam nos escutar. Agora partiu São Paulo. Estamos voltando! ", completou Tati.

Tati Machado volta à TV como substituta de Ana Maria Braga

Após o fim de sua licença-maternidade, Tati Machado já tem data para voltar ao trabalho na TV. Em setembro, o afastamento dela chega ao fim e ela volta como substituta de Ana Maria Braga.

Na manhã da última quinta-feira, 28, Ana Maria contou que Tati retorna à TV em 8 de setembro para apresentar o programa Mais Você durante as férias da titular. Braga vai tirar 3 semanas de férias e deixará a atração sob o comando de Tati e Gil do Vigor.

"Uma pessoa muito especial vai estar aqui para tocar o Mais Você por 3 semanas: Tati Machado. Por que ela vai poder vir? Porque já terá acabado o período de afastamento dela, que é por lei, e ela volta ao trabalho bem aqui no Mais Você, que é um pouco a casa dela também. Fiquei muito feliz com a sua volta e aqui. E a Tati vai estar acompanhada do Gil do Vigor”, disse ela, ao vivo.

Tati também voltará ao programa Saia Justa, do GNT, no dia 10 de setembro.

Tati Machado não descobriu o que causou a morte do seu bebê

Em recente entrevista ao Fantástico, da Globo, Tati contou que não descobriu o que causou a morte do filho ainda em seu ventre. "Não tem nada da medicina que explique o que aconteceu com a gente. A gente fez autópsia, exames genéticos, nada. O ruim foi ter ficado de colo vazio”, desabafou.

Tati ainda relembrou como foi o parto induzido após saber que o coração do bebê não batia mais. "Uma médica da emergência vira e fala que não tinha batimento. Eu olhei para o Brno e falei: ‘Bruno, a vida trouxe isso para a gente e vamos ter que encarar juntos'. Eu fui invadida pelo medo de morrer. É muito difícil”, afirmou.

