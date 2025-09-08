CARAS Brasil
  2. Mais filhos? Tati Machado abre o coração e revela se pretende engravidar novamente
Atualidades / maternidade

Mais filhos? Tati Machado abre o coração e revela se pretende engravidar novamente

A apresentadora Tati Machado abriu o coração sobre a maternidade e revelou se tem planos de engravidar novamente. Leia mais!

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 08/09/2025, às 08h58

Tati Machado e Bruno Monteiro
Tati Machado e Bruno Monteiro - Foto: Reprodução/Instagram

A apresentadora Tati Machado abriu o coração sobre a maternidade em entrevista ao jornal O Globo, divulgada nesta segunda-feira, 8, e falou sobre planos de engravidar novamente. Ela e o marido, Bruno Monteiro, são pais de Rael, que morreu em maio de 2025, quando ela estava com 33 semanas de gestação.

Durante o papo, ela contou que quer ser mãe novamente, mas não por agora. "Eu sou mãe, só, infelizmente, não tenho ele aqui chorando enquanto dou entrevista (enxuga as lágrimas), mas quero muito, sem cobrança de quando, de como. Uma nova gestação vai ser lidar com muitos medos e receios, mas não abri mão de ter outro filho", disse ela, que completou: "A gravidez foi muito tranquila, eu amei estar grávida. Acho que isso talvez me encoraje a ser mãe de novo".

Volta ao trabalho

Após a licença-maternidade, Tati Machado retorna à TV nesta segunda-feira, 8, no comando do 'Mais Você', durante as férias de Ana Maria Braga. À noite, volta também ao time do 'Saia Justa', no GNT. E ela confessou: "Estou substituindo a insubstituível Ana Maria, né? Foi algo recente, não sabia que isso aconteceria. Com certeza vou ficar muito nervosa, ansiosa, mas, ao mesmo tempo, é uma acolhida. Não sabia se ou quando voltaria. É uma delícia poder ser desta maneira. Estou feliz".

Tati comentou ainda sobre o retorno à TV em meio ao luto. "Eu era uma Tati antes de me tornar mãe, depois engravidei e agora sou uma terceira Tati, que vive com essa bagagem que forma quem eu sou, sabe? Eu nunca tive problema em me mostrar, seja na alegria, seja na tristeza, e é isso o que me projeta para frente com gana, com coragem".

E complementou: "Não sinto medo do que vou encontrar pela frente. Se eu tiver vontade de dançar, vou dançar. Muitas vezes quis ter o controle da minha vida, mas a gente não tem controle de nada. Então, é me expor na emoção, na alegria…"

Mudança

Recentemente, Tati Machado desabafou sobre o período em que esteve no Rio de Janeiro após perder seu bebê, Rael, aos 8 meses de gestação. . Ela e o marido, Bruno Monteiro, decidiram se mudar de São Paulo em busca do apoio da família e dos amigos para enfrentar esse momento difícil. 

"Obrigada meu Rio. Desde que tudo aconteceu, eu e Bruno saímos de São Paulo e viemos pro nosso refúgio, pro Rio de Janeiro. Quem me acompanha sabe que mesmo depois de três anos morando em São Paulo, toda hora que posso volto pra casa. Dessa vez a escolha foi pra ficarmos perto da família e dos amigos. E foi certeira", iniciou Tati na legenda da publicação.

"Foi aqui que enfrentamos todas as fases do luto. Lembro que no começo, ainda sem sair muito de casa, nossa grande atração era andar de bicicleta pela orla de Copacabana tarde da noite. Até que virou uma praia, uma ida ao shopping, teatro, restaurante… literalmente um dia de cada vez, uma hora de cada vez. E não que ainda não seja assim, mas agora alguns pedaços tão no lugar, sabe? Foram quatro meses intensos e importantes, de muito crescimento. E, curiosamente, volto pra São Paulo justamente no último dia de agosto, meu mês. Essa vida….", complementou.

"Tô aqui escrevendo pra vocês enquanto estamos na estrada. Agora eu, mozão e Mauro [seu cachorro]. Obrigada ao meu país Rio de Janeiro por me ajudar a não esquecer quem eu sou. Obrigada a nossa família por tantos momentos especiais juntos. Obrigada aos nossos amigos, que mesmo sem terem o que dizer, souberam nos escutar. Agora partiu São Paulo. Estamos voltando! ", completou Tati.

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

