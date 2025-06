SBT confirma fim do contrato com Felipeh Campos: 'Desejamos sucesso'

Felipeh Campos deixa o SBT. Em nota, a emissora confirmou o fim da parceria e agradeceu pelo profissionalismo e dedicação do jornalista

O jornalista Felipeh Campos deixou o time de contratados do SBT. Em comunicado enviado à imprensa nesta segunda-feira, 30, a emissora confirmou o fim da parceria e agradeceu ao comunicador pelo profissionalismo e dedicação durante o período em que integrou a equipe.

"A Assessoria de Comunicação informa que, após conversa entre o jornalista Felipeh Campos e a direção do SBT, ambas as partes decidiram, em comum acordo, encerrar o vínculo contratual. O SBT agradece a parceria e o profissionalismo de Felipeh durante o período em que integrou a equipe da emissora. Desejamos sucesso em seus novos projetos e reiteramos que as portas da casa permanecem abertas", informaram no texto enviado.

De acordo com informações do jornalista Flávio Ricco, do portal Leo Dias, o nome de Felipeh Campos é dado como certo para ser o apresentador do programa Melhor da Tarde, da Band, após o pedido de demissão da apresentadora Catia Fonseca, que comandava o programa há alguns anos e decidiu encerrar o seu vínculo com o canal recentemente.

Carreira de Felipeh Campos

Ao longo de sua carreira, Felipeh trabalhou em emissoras como a Rede TV, Gazeta e Record TV. Como colunista de celebridades, esteve em programas como Superpop, A Tarde é Sua e Mulheres. No SBT, integrava o programa Alô, Você, comandado por Luiz Bacci.

Em recente entrevista à Caras Brasil, o jornalista falou sobre sua carreira e sua participação no programa de Bacci. “Com 30 anos de carreira na TV, tive a oportunidade de fazer de tudo: entretenimento, jornalismo, policial, coberturas internacionais… Essa nova fase da minha vida e do SBT me enche de entusiasmo. Sempre acreditei que tudo nasce para dar certo!”, declarou. Leia mais detalhes clicando aqui!

