Felipeh Campos e a fórmula para transformar desafio em propósito: “É isso que chama atenção”

Em entrevista à CARAS Brasil, Felipeh Campos revela detalhes da nova fase no SBT e fala sobre o Alô, Você

A próxima segunda-feira (26) marca o início de uma nova fase no jornalismo do SBT. Com estreia marcada para às 11h, o programa Alô, Você, comandado por Luiz Bacci (41), promete trazer um formato vibrante e informativo para as manhãs da emissora. E entre os nomes de peso que integram a equipe está o jornalista Felipeh Campos (51), que celebra a nova fase com entusiasmo e senso de missão.

“Com 30 anos de carreira na TV, tive a oportunidade de fazer de tudo: entretenimento, jornalismo, policial, coberturas internacionais… Essa nova fase da minha vida e do SBT me enche de entusiasmo. Sempre acreditei que tudo nasce para dar certo!”, declara Felipeh em entrevista exclusiva à CARAS Brasil. Reconhecido por sua versatilidade e carisma, ele chega ao novo projeto com a confiança de quem construiu sua trajetória “com retidão, mesmo com uma grande torcida contra”.

A presença de Luiz Bacci na faixa das 11h às 13h é vista por Fellipeh como um acerto da emissora. “O Luiz sempre soube transitar com maestria entre o jornalismo e o entretenimento, e acredito que esse equilíbrio é exatamente o que o público do SBT espera. Com novos quadros e uma proposta dinâmica, a atração promete muitas novidades.”

Felipeh também destaca o clima de bastidores: “Os preparativos estão a todo vapor! O ritmo de estreia é frenético, com muitas reuniões, testes de cenários e, principalmente, muito entrosamento entre a equipe. O que mais me chama atenção é a animação da produção, todo mundo está com brilho nos olhos e querendo fazer acontecer de verdade.”

Sobre Bacci, não poupa elogios: “Sou suspeito pra falar, porque gosto demais do Luiz. Ele é fora da curva! Extremamente vocacionado, conhece televisão como poucos, tem faro de notícia e sabe entregar. Fiquei muito feliz com o convite e quero dar o meu melhor. Não fujo da guerra!”

No novo programa, Campos também levará seu quadro de sucesso Cancela das redes sociais para a TV. “O público pode esperar um Felipeh Campos transitando entre jornalismo e entretenimento. O quadro Cancela, sucesso nas redes, também estará na televisão — e isso me deixa realizado, por não ficar limitado apenas a celebridades e fofocas. Tudo, claro, sob a batuta do Bacci!”

Com uma grade reformulada e sob a liderança de Daniela Beyruti (48), o SBT aposta alto no novo momento. “A nova grade do SBT está robusta e cheia de novidades. É fruto de um trabalho estratégico da direção, pensado para aproximar ainda mais o público dessa nova fase. Vale a pena esperar: é o SBT raiz voltando com força.”

Para o colunista, Luiz Bacci tem o perfil ideal para liderar esse novo momento: “O Luiz tem o DNA do SBT. Já passou pela emissora e, ao longo dos anos, consolidou-se como um comunicador completo. A experiência no jornalismo policial diário o preparou para transitar com segurança por qualquer editoria. Sua versatilidade o torna único.”