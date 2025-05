Após discurso de despedida, SBT confirma saída de Datena da emissora

O SBT se pronunciou neste sábado, 3, através deuma nota enviada à imprensa e confirmou que José Luiz Datena pediu para deixar a emissora

O SBT confirmou neste sábado, 3, que o apresentador José Luiz Datena, que estava no comando do Tá na Hora, pediu demissão da emissora.

"O apresentador José Luiz Datena entregou ao SBT um pedido de rescisão contratual, após ser comunicado de que haverá mudanças na grade. Na próxima semana, a emissora apresentaria novos projetos para o âncora, que tomou uma decisão antes mesmo da oficialização. O SBT tem enorme respeito por Datena e deseja a ele sucesso nas próximas jornadas", diz a nota enviada à imprensa.

Vale lembrar que o apresentador foi contrato pelo SBT em dezembro do ano passado. "Vir para o SBT é cumprir o meu sonho de trabalhar na casa que foi montada pelo maior apresentador de todos os tempos. Silvio Santos foi e sempre será o meu ídolo e a minha referência", disse ele na ocasião.

O discurso de Datena no Tá na Hora

Os rumores de que Datena estava de saída do SBT surgiram nesta última sexta-feira, 2, após uma conversa com os titulares do programa Fofocalizando.

"Sempre foi o meu sonho trabalhar com o Silvio Santos e, agora, com as filhas dele, que são tão humildes e bacanas, com o mesmo DNA de humildade do Silvio Santos. Torço que a Daniela Beyruti faça do SBT cada vez maior. É a emissora que cabe o Brasil inteiro."

"Eu sempre adorei ele, os elogios que recebi dele foram o maior prêmio que eu recebi na televisão brasileira. É um momento de emoção para mim. Sou muito grato ao SBT, que me deu oportunidade em um momento importante da minha vida, eu precisava tanto dessa oportunidade, eu estou tão feliz por ter tido", acrescentou o apresentador.

A conversa, então, tomou um tom de despedida. "Esse período que convivi com vocês aqui, aprendi coisa para caramba… Algumas estarrecedoras, outras mais normais. Meninos, até quando Deus quiser!", disse ele. Gaby Cabrini respondeu: "Até segunda, Datena". Mas o veterano decretou: "É Deus quem manda."

