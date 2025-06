Cátia Fonseca pede demissão e deixa a Band após 7 anos

A apresentadora Cátia Fonseca, que comanda o programa 'Melhor da Tarde', na Band, pediu para deixar a emissora

Cátia Fonseca não faz mais parte do time de apresentadores da Band. A informação é da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

A decisão do desligamento partiu da própria apresentadora, que estava no comando do programa Melhor da Tarde há sete anos. O canal foi comunicada oficialmente por representantes da própria artista nesta quarta-feira, 11.

Segundo a publicação, fontes revelaram que a relação entre Cátia e a emissora estava enfrentando desgastes nos bastidores. Além disso, o descumprimento de cláusulas contratuais e falta de estrutura para o programa teria sido o estopim para a decisão de desligamento.

Filho de Faustão, João Silva assina contrato com o SBT

O apresentador João Silva, filho de Faustão, está em uma nova fase profissional. Depois de fazer a sua estreia ao lado do pai na Band e seguir no comando de uma atração na emissora, ele muda de canal.

Nesta terça-feira, 10, o SBT confirmou a contratação de João Silva. Ele assinou contrato com a emissora das filhas de Silvio Santos para ter um programa nas noites de sábado. O projeto ainda está em fase de produção e os detalhes da estreia serão anunciados no futuro.

"Agradeço ao Grupo Bandeirantes, à família Saad e a todos os colaboradores pela oportunidade de ter trabalhado ao lado do meu pai e também de ter tido meu próprio programa! Para essa nova etapa no SBT, só posso dizer que estou muito animado e feliz! Que eu possa proporcionar cada vez mais sorrisos aos telespectadores com este novo projeto e parceria!", disse ele.

Inclusive, o SBT também comemorou a nova estrela do seu elenco. "A chegada de João Silva reforça o compromisso do SBT em investir em novos talentos e formatos que valorizem a diversidade e a qualidade do conteúdo oferecido aos espectadores", destacou o Diretor de Programação e Artístico do SBT, Mauro Lissoni.

