Saiba qual foi a audiência do Programa do João no SBT

Programa do João, do SBT, conquista marco importante na audiência em sua segunda exibição na TV

O Programa do João, comandado pelo apresentador João Silva, conquistou um marco importante em sua audiência no SBT. No último sábado, 16, a atração teve a exibição do seu segundo programa na TV e surpreendeu pelos índices alcançados.

A audiência do programa atingiu 3 pontos de média e um pico de 3,5 pontos, de acordo com dados consolidados da Grande São Paulo, o que representou um crescimento de 20% em relação a sua estreia.

Vale lembrar que, na estreia, em 9 de agosto, o Programa do João teve a audiência de 2,5 pontos de média e 2,7 pontos de pico, o que garantiu a vice-liderança no horário.

Inclusive, o apresentador João Silva está radiante com a conquista na TV. "É uma alegria gigante de ter um número tão bacana logo depois da estreia. Eu estava tenso porquê vi que a estreia foi muito legal e dava medo de não performar no programa seguinte mas esse resultado dá muito orgulho e certeza de que estamos indo no caminho certo. Gratidão à audiência e pedir para ficarem ligados porque cada sábado estaremos evoluindo e entregando um programa melhor”, afirmou.

João Silva tem 21 anos e segue os passos do pai na vida profissional ao se tornar apresentador de programa de entretenimento na TV aberta. A estreia dele como apresentador foi ao lado do pai na Band em 2023. Logo depois, ele teve o seu próprio programa na Band, quando seu pai decidiu se afastar da TV para cuidar da saúde. Recentemente, ele assinou com o SBT para criar uma nova atração semanal.

João Silva está apaixonado! Conheça a namorada dele

O apresentador João Silva aproveitou a noite do último sábado, 16, na companhia de sua nova namorada, a empresária Isabella Kherlakian. Os dois foram fotografados juntos em uma rara aparição em público durante o Baile do BB, em São Paulo.

Para a ocasião, os dois usaram looks de gala elegantes e atraíram os olhares dos convidados presentes no local.

Vale lembrar que João e Isabella assumiram o romance publicamente em junho de 2025, quando foram vistos aos beijos em um casamento em Trancoso, na Bahia. Este foi o primeiro romance dele depois de ter ficado solteiro por um longo período, desde que se separou de Schynaider Moura em novembro de 2023.

João Silva faz rara aparição com a nova namorada em evento - Foto: Van Campos / AgNews

Quem é a nova namorada de João Silva?

Segundo informações do portal LeoDias, a jovem Isabella Kherlakian já realizou diversos cursos na área da moda na Universidade das Artes de Londres, incluindo direção de arte, marketing de conteúdo, compra e merchandising, caça às tendências e estilo de moda conceitual.

Com mais de 20 mil seguidores nas redes sociais, ela tem sua principal formação no Istituto Europeo di Design. Também atuou como assistente de relações-públicas e de estilo.

Como o casal se conheceu?

Recentemente, João Silva contou a história de como conheceu a namorada. “Tô namorando, tô feliz da vida. Acho que é um momento importante e que as coisas casam quando é para ser", declarou ele, que contou como conheceu a companheira. "A gente se conhece há muitos anos já, só de oi e tchau, mas foi através de amigos em comum. Desde o começo do ano, nós nos aproximamos e fomos nos conhecendo mais, trocando ideia e tudo. Mas a gente já tinha se visto algumas vezes."

Em seguida, analisou: "Casa muito com o momento. Por acaso, quando eu tô mudando de emissora, focado em outro projeto, eu tô namorando. Vê como é a vida."