Rodrigo Faro na Globo? Ele está em negociação, diz colunista

Colunista aponta detalhes sobre os rumores de ida do apresentador Rodrigo Faro para a Globo após sair da Record

O apresentador Rodrigo Faro pode estar a um passo de ir para a Globo. Pouco tempo depois de encerrar seu contrato com a Record TV, ele estaria pensando em assinar com a emissora carioca.

De acordo com o colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, fontes informaram que Faro teve um avanço nas negociações com a Globo. Inclusive, o primeiro projeto dele no grupo seria alguma atração no Globoplay.

Por enquanto, o comunicador não se pronunciou sobre os rumores.

Pagamento da Globo para Rodrigo Faro

Rodrigo Faro deixou a Record TV em 2024 após 16 anos de trabalho na emissora. No entanto, antes de se consagrar como um grande apresentador, o famoso, que também é ator, esteve em diversas novelas de sucesso da TV Globo.

Apesar de não atuar há algum tempo, a carreira de ator segue rendendo frutos para Faro até os dias de hoje. Em entrevista à 'Quem', o artista revelou que mesmo após 17 anos longe da emissora, ele ainda recebe um salário.

O pagamento direcionado a Rodrigo Faro acontece devido às reprises dos folhetins dos quais ele atuou no passado. "Do nada, tem lá: pagamento Globo. ‘Chocolate com Pimenta’, ‘O Cravo e a Rosa’, ‘A Padroeira’, toda hora. ‘A Casa das Sete Mulheres’ agora, todo mês, está pingando um negocinho da Globo. Não estou contratado da Globo, mas estou lá", declarou.

Recentemente, já fora da Record, o apresentador retornou aos estúdios da emissora para participar do quadro 'Lip Sync', exibido no 'Domingão com Huck'. "Foi lindo, foi muito especial, depois de 17 anos, poder pisar naquele palco. Fui tão bem recebido, recebi tanto carinho de todos os profissionais, tantos amigos, tantas pessoas foram importantes na minha carreira", disse ele.

