Rodrigo Faro incorpora diva pop e quer disputa amigável em volta à Globo: 'Entrega total'

Ex-Record, apresentador Rodrigo Faro fará estreia da nova temporada da Batalha do Lip Sync no Domingão

Rodrigo Faro (51) aceitou o desafio e vai enfrentar Luciana Gimenez (55) na estreia da nova temporada da Batalha do Lip Sync, quadro do Domingão com Huck. A volta à Globo do ex-apresentador da Record está marcada para ir ao ar neste domingo, 9.

Em entrevista à CARAS Brasil, o comunicador conta que vai resgatar suas raízes do Dança Gatinho, quadro que o consagrou ao sucesso como apresentador no extinto O Melhor do Brasil (2005-2014). Ele quer uma competição saudável e deseja que o público se divirta com os shows que serão apresentados.

"Eu acho que o público pode esperar uma entrega total como eu sempre fiz em toda apresentação no Dança Gatinho. Sempre fiz com dedicação e foco total e, como sempre, eu vou estar me divertindo no palco e quando eu me divirto o pessoal de casa, a plateia e o telespectador acaba se divertindo também. Então aquela dedicação, aquela disciplina de sempre e aquela brincadeira vai estar na minha apresentação", adianta.

Rodrigo Faro não quer fazer feio e promete resgatar toda a sua experiência de anos no comando do Dança Gatinho, quadro que fez parte do Vai Dar Namoro. O hit Single Ladies, da cantora Beyoncé (43), foi o escolhido. Diferente do que fez na Record, ele promete a coreografia completa com todos os elementos do vídeo clipe oficial.

"São duas inspirações incríveis, a Beyoncé pela minha história no Dança Gatinho e o Aladim porque é um filme emocionante, é uma cena emocionante e eu acho que é uma música que toca no coração das pessoas. E tem a surpresa, tem uma grande surpresa nessa coreografia, nessa história, nessa apresentação de Aladin que a galera vai ver quando assistir. Então, como é uma música que toca muito em mim, a minha família e as pessoas também, a gente escolheu essa música. É algo bem mágico, tem um tapete voando pelo céu e tal, então acho que vai emocionar bastante as pessoas, assim como emocionou a gente", fala.

"Essa música, Beyoncé, Single Ladies, foi a primeira música que eu fiz no Dança Gatinho, foi a primeira música fantasiado que eu fiz no Dança Gatinho. Mas a gente não tinha feito a coreografia integral, tinha sido só alguns passinhos, meio de brincadeira. E para essa apresentação no Domingão, eu decidi aprender a coreografia inteira, que é dificílima, e a letra também. Então, me preparei primeiro estudando bastante a letra, aprendendo a letra, e depois a gente foi para a coreografia. Então a gente teve que ensaiar dois dias, durante duas horas por dia, para poder fazer essa coreografia, e ir limpando, aprendendo até sair esse resultado", conclui.

VEJA RODRIGO FARO E LUCIANA GIMENEZ NA GLOBO:

