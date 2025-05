Fora da Globo há 17 anos, Rodrigo Faro ainda recebe salário da emissora; entenda

O apresentador Rodrigo Faro revelou que ainda recebe pagamentos da TV Globo anos após deixar a emissora: 'Todo mês'

Rodrigo Faro deixou a Record TV em 2024 após 16 anos de trabalho na emissora. No entanto, antes de se consagrar como um grande apresentador, o famoso, que também é ator, esteve em diversas novelas de sucesso da TV Globo.

Apesar de não atuar há algum tempo, a carreira de ator segue rendendo frutos para Faro até os dias de hoje. Em entrevista à 'Quem', o artista revelou que mesmo após 17 anos longe da emissora, ele ainda recebe um salário.

O pagamento direcionado a Rodrigo Faro acontece devido às reprises dos folhetins dos quais ele atuou no passado . "Do nada, tem lá: pagamento Globo. ‘Chocolate com Pimenta’, ‘O Cravo e a Rosa’, ‘A Padroeira’, toda hora. ‘A Casa das Sete Mulheres’ agora, todo mês, está pingando um negocinho da Globo. Não estou contratado da Globo, mas estou lá", declarou.

Recentemente, já fora da Record, o apresentador retornou aos estúdios da emissora para participar do quadro 'Lip Sync', exibido no 'Domingão com Huck'. "Foi lindo, foi muito especial, depois de 17 anos, poder pisar naquele palco. Fui tão bem recebido, recebi tanto carinho de todos os profissionais, tantos amigos, tantas pessoas foram importantes na minha carreira", disse ele.

Quando Rodrigo Faro deve retornar à TV?

Apesar de ter recebido muitas propostas, Rodrigo Faro revelou que ainda não sabe quando deve retornar às telinhas . Ainda no bate-papo com o site 'Quem', o artista falou sobre seu desejo de voltar ao trabalho, mas ressaltou que a situação deve ser conduzida sem pressa.

"Tive conversa com várias emissoras, a gente tem que entregar na mão de Deus. A gente tem vários projetos, várias ideias, a televisão está passando por um momento de reinvenção, que é muito bacana. É entregar na mão de Deus, acho que o melhor projeto vem na hora certa. Saí da Record dia 31 de dezembro, não dá para você sair de uma emissora e entrar na outra", explicou ele.

"Você precisa criar um programa, estudar esse programa, como vai ser. Isso demora. Se eu voltar, acredito que para o ano que vem. Esse ano, não vai dar tempo, só se fizer muito corrido e não é legal. Tive várias reuniões e deixa na mão de Deus, na hora certa, se a galera quiser, eu volto ", finalizou Rodrigo Faro.

