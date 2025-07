Rodrigo Faro impressiona ao mostrar fotos de suas viagem em família

O apresentador Rodrigo Faro postou várias fotos de sua viagem de férias ao lado da esposa, Vera Viel e suas três filhas, Clara, Maria e Helena

Rodrigo Faro chamou a atenção dos seguidores das redes sociais na noite deste sábado, 5, ao compartilhar algumas fotos de suas férias em família.

Após passar alguns dias na Itália e na França, o apresentador decidiu dividir alguns registros se divertindo ao lado da mulher, a apresentadora Vera Viel, e das três filhas, Clara, de 20 anos, Maria, de 17, e Helena, de 12.

Nas imagens postadas no feed do Instagram, Faro exibe seu corpo sarado ao surgir curtindo um passeio de barco e dando um mergulho no mar. Além disso, ele mostrou vários momentos com a esposa e as filhas. "Inesquecível!!!! Love my family [Amo minha família]", escreveu na legenda.

O post recebeu diversos elogios. "Que família mais linda", disse uma seguidora. "Que Deus abençoe sua família", escreveu outra. "Que lugar maravilhoso. Sua família é linda", falou uma fã.

Na última quinta-feira, 3, Vera Viel impressionou os seguidores ao exibir seu corpo escultural ao curtir um passeio com Clara, Maria e Helena. "Mais um dia perfeito. Hoje fomos a Ilha de Córsega. Obrigada meu Deus!!", disse a famosa.

Confira:

Rodrigo Faro relembra câncer da esposa em meio à viagem de férias

O apresentador Rodrigo Faro, de 51 anos, veio, por meio de seu perfil no Instagram, publicar novos registros de seus dias de férias durante uma viagem em família. Isso porque, ao lado da esposa, a apresentadora Vera Viel, de 49, ele curtiu o descanso em Capri, na Itália. Na publicação, o comunicador agradeceu pelo momento após ela ter se curando de um câncer.

"Obrigado Deus todo Poderoso por podermos curtir essas férias com nossa Vera Viel curada e cheia de vida! Momentos em família que nunca vamos esquecer", escreveu na legenda da publicação, na qual apareceu em fotos ao lado também das filhas: Clara, de 20 anos, Maria, de 17 e Helena, de 12. Veja a publicação!

