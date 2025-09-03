Relembre como foi a estreia de William Bonner no Jornal Nacional

O jornalista William Bonner, que deixou a bancada do Jornal Nacional após 29 anos, estreou como âncora do noticiário em 1996; veja vídeo

Após 29 anos na bancada do Jornal Nacional, o jornalista William Bonner surpreendeu o público ao anunciar sua saída do telejornal. A novidade foi revelada na segunda-feira, 1º, no exato dia em que o principal noticiário do país completou 56 anos no ar.

Que tal relembrar como foi a primeira aparição de William Bonner como âncora no Jornal Nacional? Na Globo desde 1986, o comunicador assumiu o posto titular do telejornal após 10 anos de casa, em abril de 1996. Ele, que já havia estado na bancada como substituto em outras ocasiões, dividiu a apresentação do noticiário com a jornalista Lilian Witte Fibe.

Em entrevista ao 'Vídeo Show', extinto programa da TV Globo, William Bonner comentou sobre a primeira vez em que apresentou o jornal como substituto ao lado de Cid Moreira (1927-2024), antes de assumir o posto de âncora.

"O Cid Moreira, que era o titular do jornal na ocasião, estava ao meu lado e a imagem mais marcante daquela situação para mim era a seguinte: ver o Cid Moreira de perfil. A vida inteira eu só tinha visto o Cid de frente, eu não sabia que ele tinha perfil", brincou o comunicador. "Quando eu vi o Cid de perfil, eu falei: ‘Nossa. Um, o Cid Moreira tem perfil. Dois, o que é que eu estou fazendo aqui do lado dele?", completou.

Com 29 anos no noticiário, William Bonner se torna o âncora com mais tempo de permanência do Jornal Nacional. O jornalista ficará no telejornal até novembro deste ano. César Tralli assumirá a bancada em seu lugar e seguirá ao lado de Renata Vasconcellos.

William Bonner e Lilian Witte Fibe na bancada do 'Jornal Nacional' Foto: Divulgação/Rede Globo

Por que William Bonner saiu do Jornal Nacional? Ele explica

O apresentador William Bonner falou ao vivo sobre sua decisão de sair do Jornal Nacional, da Globo. Durante a edição do telejornal de segunda-feira, 1º, ele explicou o motivo para fazer a mudança profissional neste momento e confirmou que fica na função até novembro de 2025.

"Eu estou concluindo o meu ciclo profissional aqui no JN. A partir de novembro, quem vai assumir a parceria com a Renata nesta bancada vai ser o nosso colega César Tralli. É um profissional que você conhece muito bem, como repórter, como apresentador, e que vai passar a compartilhar esses talentos aqui, todas as noites", disse ele.

Então, Bonner contou que teve o desejo de sair do JN durante a pandemia de Covid-19 e também para conseguir ter mais flexibilidade para visitar os filhos que moram na França. "Naquela época, um dos meus três filhos estava de mudança para estudar em outro país. E eu sentia que, nos meus dias, só cabiam as coisas que eu precisava fazer, mas ficavam de fora coisas que eu também gostaria de fazer. A conta não estava fechando", declarou.

"Só que era um momento muito difícil para fazer um movimento desses. Essa é uma mudança que demanda tempo para se preparar a sucessão, os sucessores, e nós viemos fazendo isso ao longo de cinco anos. Hoje, eu tenho dois filhos morando e trabalhando no exterior. Hoje, eu tenho uma história de 29 anos de Jornal Nacional. E, nessa primeira semana de setembro, eu completo 26 anos como editor-chefe, acumulando o trabalho de apresentação com todas as obrigações que a chefia de editores exige. O tempo que isso demanda, e não é pouco", afirmou ele.

