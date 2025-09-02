CARAS Brasil
  2. Túlio Gadelha reage à saída de William Bonner do Jornal Nacional após 29 anos
TV / Parabenizou!

Túlio Gadelha reage à saída de William Bonner do Jornal Nacional após 29 anos

Namorado de Fátima Bernardes, Túlio Gadelha deixou um recado para William Bonner após o jornalista anunciar sua saída do Jornal Nacional

por Rafaela Oliveira
Publicado em 02/09/2025, às 13h27

William Bonner, Túlio Gadelha e Fátima Bernardes
William Bonner, Túlio Gadelha e Fátima Bernardes - Foot: Reprodução / TV Globo / Instagram

A grande mudança na carreira de William Bonner pegou a todos de surpresa na noite de segunda-feira, 1º. O jornalista, que permaneceu por 29 anos na bancada do 'Jornal Nacional', anunciou sua saída do telejornal para seguir no comando do 'Globo Repórter', em 2026, ao lado de Sandra Annenberg.

Após a notícia ganhar repercussão, Bonner recebeu diversas mensagens de amigos, incluindo o deputado Túlio Gadelha, namorado de Fátima Bernardes. Nos comentários de uma página na rede social, o companheiro da jornalista elogiou o comunicador e o parabenizou pela decisão.

"Decisão sábia e merecida. Foram décadas de apuração, entrevistas, trazendo fatos, informando. Parabéns pelo profissional e por todo serviço prestado aos brasileiros", escreveu Túlio. Fátima, ex-esposa de William Bonner, também deixou um recado especial ao jornalista, desejando muito sucesso em sua nova fase.

"Felicidades a todos nas novas fases da carreira. E parabéns William Bonner por sua história até aqui", declarou a apresentadora. Vale lembrar que, além de ex-companheiros de vida, Bonner e Fátima Bernardes também dividiram a bancada do 'Jornal Nacional' por 13 anos, entre 1998 e 2011.

Túlio Gadelha parabeniza William Bonner - Foto: Reprodução / Instagram
William Bonner e Túlio Gadelha possuem uma ótima relação - Foto: Reprodução / Instagram
As mudanças na Globo e no comando do Jornal Nacional

As alterações na bancada do 'Jornal Nacional' foram confirmadas oficialmente pela emissora na segunda-feira, 1º. William Bonner, que apresentou o telejornal por 29 anos e acumulou 26 anos como editor-chefe, deixará o posto no fim de novembro de 2025. A partir de 2026, ele passará a integrar o Globo Repórter ao lado de Sandra Annenberg.

No lugar de Bonner, César Tralli assumirá a bancada ao lado de Renata Vasconcellos, marcando uma nova fase para o telejornal. Em depoimento, Renata comentou sobre a mudança: "Depois de mais de uma década de parceria incansável com William Bonner, é com imenso prazer que recebo César Tralli nessa nova etapa. Que sorte a minha poder trabalhar com profissionais que representam o melhor do telejornalismo brasileiro".

Além do anúncio da saída, Bonner compartilhou um desabafo nas redes sociais, revelando que o processo de transição foi iniciado há cinco anos. Ele explicou que a decisão foi motivada pela necessidade de reduzir a carga horária e as responsabilidades exigidas pelo cargo. Coincidentemente, as mudanças foram divulgadas no mesmo dia em que o Jornal Nacional completa 56 anos.

Leia também: Sandra Annenberg fala sobre parceria com William Bonner no Globo Repórter

William Bonner - Foto: Reprodução / TV Globo
