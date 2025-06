Quem Quer Ser um Milionário?: Pergunta faz estudante perder prêmio mais alto; saberia responder?

O estudante Leonardo perdeu a chance de seguir no quadro Quem Quer Ser um Milionário?, do Domingão com Huck, na TV Globo, após errar uma pergunta

O estudante de química Leonardo Santana encerrou sua participação no quadro Quem Quer Ser um Milionário? , do programa Domingão com Huck, na TV Globo, após errar a resposta de uma pergunta sobre o III Festival de Música Popular Brasileira e voltou para casa com R$ 100 mil.

O segundo participante da nova temporada da atração é filho de uma marisqueira e de um pintor. O , o baiano, de 29 anos, já havia acertado as 11 perguntas feitas por Luciano Huck na edição deste domingo, 01. Contudo, ao ser questionado sobre o Festival de Música, ele não soube responder.

A pergunta foi: “Roda Viva, Domingo do Parque e Alegria, Alegria ficaram, respectivamente, em quais lugares no lendário 3º Festival da Música Popular Brasileira em 1967?”. Nas alternativas, as opções eram: a) terceiro, segundo e quarto; b) segundo, terceiro e quarto; b) segundo, quarto e terceiro; d) terceiro, quarto e segundo. O estudante escolheu a d, mas a certa era a a.

Quando errou, Leonardo ainda tinha dois pedidos de ajuda disponíveis, mas optou por não usá-los. “Eu queria primeiro dizer que estou feliz que você perdeu pouco com seu erro, mas queria que você fosse mais longe", lamentou Luciano Huck.

Quem já ganhou o Quem Quer Ser um Milionário?

Vale lembrar que a jornalista pernambucana Jullie Dutra, de 38 anos, foi a única vencedora do quadro Quem Quer Um Milionário, do Domingão com Huck, da Globo, e levou para casa o prêmio de R$ 1 milhão.

