Sabe responder? Médico surpreende Luciano Huck ao errar pergunta no Quem Quer Ser um Milionário

O médico Jonas Spies desistiu do quadro Quem Quer Ser um Milionário? , do Domingão com Huck, na TV Globo, após não saber a resposta para uma pergunta

O médico otorrinolaringologista Jonas Spies encerrou sua participação no quadro Quem Quer Ser um Milionário? , do programa Domingão com Huck, na TV Globo, após não saber responder corretamente a uma pergunta relacionada a peixes. Com isso, ele voltou para casa com R$ 150 mil.

Na estreia da nova temporada da atração, o médico de Chapecó, em Santa Catarina, foi ao programa na companhia da mãe. Pai de uma menina de 10 meses, ele já havia acertado as 12 perguntas feitas por Luciano Huck na edição deste domingo, 25. Porém, ao ser questionado sobre qual peixe é considerado o mais rápido dos oceanos, ele não soube responder.

Nas alternativas, as opções eram: Peixe-flecha, peixe-gato, peixe-remo e peixe-vela. Ele escolheu a alterantiva A, o peixe-flecha. Mas a resposta correta era a letra D, o peixe-vela. Com isso, ele saiu da competição a apenas duas perguntas do milhão. "Essa você respondeu com tanta convicção, que eu achei que você era um especialista em peixes. Não pensou um minuto", reagiu o apresentador.

Que completou: "Mas a boa notícia é que você volta com 150 mil reais. E, mais do que isso, a conversa foi maravilhosa. Muito bacana ver um jovem médico talentoso de Chapecó. Parabéns, doutor. Mandou muito bem na estreia da nova temporada do Quem Quer Ser um Milionário."

Participante do Quem Quer Ser um Milionário?

Luciano Huck atende telefonema da filha

Ainda durante a atração, Luciano Huck foi surpreendido com uma ligação da filha caçula Eva, de 12 anos. Ele atendeu e disse que estava no meio do quadro, e a menina, desejou boa sorte ao participante. "Boa Sorte, Dr Jonas, vai dar tudo certo!", disse Eva.

Luciano, então, perguntou se era algo urgente ou poderia ligar para a filha mais tarde. Eva, então, respondeu: "Pode me ligar depois, beijos"

